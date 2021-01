Jak paní Michaela vyprávěla, v průběhu silvestrovského večera šla její dcera vyvenčit pejska Bena. Bohužel, výbuchy petard z nedalekého okolí mazlíka rasy shih-tzu vyplašily a pejsek dcerce utekl.

Pro rodinu tak nastala bezesná noc z obavy o patnáctiletého Beníka, kterého paní Michaela darovala své tehdy roční dcerce k narozeninám. Namísto oslav obešla rodina celou část Kladrubské ulice ve Stříbře a s úsvitem nasedli do aut a objížděli i okolí. O pomoc požádali i přátele na sociálních sítích.

Když už po celodenním pátrání ztráceli naději, zazvonil Michaele Herbstové telefon. Beníka našla rodina Lávičkových, jedoucí z nedaleké Vrbice od rodičů. Vystrašeného, unaveného a hladového pejska dovezli tedy ke svým rodičům, kde společně s přáteli rozjeli pátrací akci, komu malý tulák patří. Dohledání majitelů už bylo díky facebooku otázkou chvíle a malý Beník se brzy ocitl v náručí své paničky.

"Opravdu moc děkuji paní Lávičkové i všem, co pomohli s návratem Beníčka k nám domů. O co smutnější byl pro nás konec roku, o to šťastněji začal ten nový. Je příjemné vědět, že stále existují dobří lidé, kterým není lhostejný osud nejen lidí, ale i zvířat," vzkazuje Herbstová.