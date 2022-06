Dnes je situace v Gejzírparku mnohem odlišná. Valná část ze 48 domků je na prodej a vlastník sousedních objektů Sergej Katyrin by mohl být v hledáčku Finančního analytického úřadu ministerstva financí. Redaktoři České televize totiž vypátrali, že prezident Obchodní a průmyslové komory Ruské federace, kterým je právě Katyrin, je také napojen na prezidenta Vladimíra Putina. Česká televize zjistila, že Katyrin, který je držitelem šesti vyznamenání od Putina, podle evidence skutečných majitelů vlastní přes ruskou společnost Closed Joint společnost Gejzír real. Podle České televize je Katyrin také jedním z šéfů spolku Lidová fronta Za Rusko. Ten organizuje vojenskou vlasteneckou výchovu a podporuje aktivity ruské armády na Ukrajině. Jeho dozorčí radě předsedá ministr obrany Sergej Šojgu.

"Katyrin vlastní hotel, restauraci a bohužel i komunikace, které vedou i areálem s domky," vysvětloval redakci Deníku realitní makléř Alexandr Mizjuk, který zprostředkovává prodej domků v ruské vesnici.

Hotel Gejzírpark i v této době ale funguje a nabízí své služby. Jeho ředitel Roman Dytrych se odmítl k záležitosti ohledně majitele jakkoliv vyjadřovat. "Bez komentáře. Bez komentáře," reagoval opakovaně.

Podle Mizjuka jsou domky na prodej pochopitelně kvůli aktuální situaci, kterou odstartoval covid a pak válka na Ukrajině. Ruští majitelé je zkrátka využívat nemohou, a tak se jich chtějí zbavit. Prodej ruských nemovitostí je v současné době ale velmi komplikovaný. "Domky máme v nabídce od soukromých osob. Původní majitelé je kupovali jako rekreační objekty. Tu a tam něco prodám. Teď tady koupili domek zájemci z Prahy. Velkým problémem je ovšem právě komunikace. Ta byla totiž zapsána do vlastnictví majitele hotelu, aniž by tam byla připsána podmínka věcného břemene. Kvůli této překážce tak nákup domku v areálu není možné financovat ani hypotékou," konstatoval makléř.

Když se v roce 2007 ruský areál otevíral, vyvolalo to mezi mnohými Karlovaráky negativní reakce. "Tyhle vesnice nemám rád, a je jedno, zda jsou české nebo ruské. Nelíbí se mi zkrátka, že se u nás záměrně vytvářejí takovéto nové a přitom umělé komunity. Je to zcela nový jev, který zřejmě ani ve světě nemá obdoby. Podle mě je velmi nežádoucí. Může mít totiž negativní vliv na vývoj města. Nechápu proto, jak to mohou naši radní dopustit,“ komentoval před lety případ historik Jiří Klsák, dnešní opoziční zastupitel a tehdy předseda Klubu za krásné Karlovarsko, který roky poukazuje na architektonické nešvary a přehmaty v lázeňském městě.