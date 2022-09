Starosta Jenišova Jiří Stehlík má zatím o vjezdu techniky na komunikaci jen málo informací. "Doneslo se ke mně, že tam najely nějaké stroje. Firma měla přijít na obec a oznámit nám to. Není to jen slušnost, ale nařizuje jim to i zákon. Soud není u konce a my věříme, že dopadne v náš prospěch. Tato firma jen opět ukazuje pozici své síly a chce nás zahnat do kouta. Zase nás obešla. Je to gesto před volbami a chtějí se ukázat," reaguje starosta Jenišova Jiří Stehlík.

Podle Golda zatím zaměstnanci společnosti v lokalitě Výsypka opravují retenční nádrže a také připravují terén pro odběr velkokapacitních vzorků kaolinu. "Proč jsme sem nepřijeli už dříve, když soud rozhodl už v květnu? Rozhodnutí soudu nabylo právní moci v červnu 2022, ale v letním období jsme neměli pro obnovu hornické činnosti v Jenišově volné kapacity. Nyní se zároveň objevuje čím dál větší poptávka po shodném typu kaolinu od našich zákazníků, tak jsme využili této situace a začínáme se připravovat na otvírku lomu. V této souvislosti pouze připomínáme, že se potvrdila naše tvrzení o naprosté zbytečnosti se vysilovat dlouhými a drahými soudními spory. Od počátku jsme se měli domluvit za podmínkách vzájemného fungování a určitě by to všem stranám jedině prospělo," říká Gold.

A kdy tu chce firma začít těžit? "Nyní si území začneme pomalu připravovat, budeme poloprovozně testovat odebrané vzorky a následně zvolíme další postup. Samozřejmě čekáme i na to, jak v Jenišově dopadnou volby, protože bychom o našich dalších krocích chtěli s obcí komunikovat," dodává šéf těžařské firmy.

