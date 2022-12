Před lety patřily adventní neděle k vhodným dnům, které využívali pracující lidé na vánoční nákupy. Časy se ale změnily, řada obchodů má v současnosti otevřeno každý den a navíc stále více lidí upřednostňuje pohodlné pořízení vánočních dárků přes e-shopy. Druhá adventní neděle tak byla v Karlových Varech beze stresu a velkých front, a to jak přímo ve městě, tak třeba i v obchodním centru Fontána. Správný předvánoční mumraj totiž ještě nezačal.

Parkoviště před Fontánou bylo v neděli kolem poledne sice plné aut, ale zákazníci problém se zaparkováním neměli, a nedocházelo ani k ucpání hlavních dopravních tepen do tohoto obchodního centra, jako tomu bývá těsně před Vánoci. Obchody měly sice více zákazníků, než je tomu o běžných víkendech, ale žádné návaly nebyly. "Využila jsem volného dne a šla se podívat na nějaké dárky. Dávám přednost nakupování přes internet, ale jsou věci, které se přes něj kupují poněkud složitě a musíte je zkrátka pořídit v klasickém kamenném obchodě. Sháním nějakou novou vůni pro maminku, tu opravdu přes e-shop nevyzkoušíte," vysvětlovala s úsměvem slečna Patricie z Chodova.

Více lidí korzovalo o druhé adventní neděli také pěší zónou. Žádná sláva to ale nebyla. Problém karlovarské pěší zóny totiž je, že se tam nachází jen málo obchodů, které by do centra zákazníky přitahovaly. Třída T. G. Masaryka je proslulá spíše jako zóna kaváren a řetězců. "Naše centrum je fakt tragédie, tam je naprosto mrtvo, běžní Karlovaráci tam vůbec nechodí," postěžoval si jeden z majitelů obchodů na třídě T. G. Masaryka.