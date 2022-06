Každou noc tu řemeslníci, obsluha mohutného jeřábu i řidiči kamionů pilně pracovali, až se to rozléhalo široko daleko. Kamiony sem totiž po 22. hodině přivážely jednotlivé díly skeletu, který následně jeřáb přenášel přímo na místo. Hučely kamiony, hučel jeřáb a do toho se ozývala rozbrušovačka a mohutné rány. "Bylo půl páté ráno, když mě probudila velká rána kladivem," vyprávěla žena, která bydlí na přilehlé Zahradní ulici a její manžel je jako podnikatel závislý na lázeňských hostech.

Co se tu staví, není přitom jasné. Má jít o objekt, který bude sloužit pro hosty blížícího se filmového festivalu. Dokonce je na to uvaleno informační embargo. Jasné ale je, že aby sem kamiony mohly najet, musí se tak dít právě po 22. hodině, tedy v době nočního klidu, protože jinak by muselo během dne dojít k dopravní uzavírce. O záležitosti se mnoho neví ani na karlovarském magistrátu. "Tato věc dostala výjimku pro vjezd kamionů, aby montáž neblokovala během dne dopravu," uvedl mluvčí radnice Jan Kopál.

Stavbou roku je loketská dvorana, u veřejnosti vyhrál bečovský hrad

"Začíná se v deset večer, když končí provoz. Přijíždí sem kamiony s díly do objektu, který se tu staví. Kamiony se tu musí i otáčet. Důležité bylo, aby to přineslo co nejméně komplikací, jinak by muselo dojít k omezení provozu. Pravdou ale je, že se neplánovalo, že to bude takto hlučné. V posledních dvou dnech byly zaznamenány stížnosti na velké rány kladivem. Na té terase se musel navíc vyrovnávat terén," konstatoval muž, který je se záležitostí blíže seznámen, redakce ho ale jmenovat nebude.

Jak dodal, celá akce byla poměrně finančně náročná, a proto nemá jít o sezonní záležitost. "Využití nebude jen pro festival, ale třeba i pro Karlovarské kulturní léto. Stát to tu má takových pět let," dodal.

Jiří Šebesta, který by mohl něco bližšího říci a na něhož redakce dostala kontakt jako na člověka kolem filmového festivalu, ovšem odmítl cokoliv prozradit. "Je na to vyhlášené informační embargo. Přejí si, aby vše zůstalo v tajnosti. Vše se dozvíte na tiskové konferenci 21. června. Ne, nebudu ani říkat, zda to má být bar," reagoval Šebesta. Odmítl také odpovědět, zda objekt bude sloužit jen festivalu nebo někomu dalšímu.

Videoreportáž: Zlaté časy na Staré Louce ve Varech skončily, nyní přichází krize

Velitel městské policie Marcel Vlasák následně informoval v pátek odpoledne, že strážníci budou ještě ten večer místo kontrolovat. "Mají sice výjimku pro příjezd kamionů, ale nemají povolené stavební práce, nesmí se tam pracovat. Pokud dostali výjimku, tak rozhodně ne z vyhlášky o rušení nočního klidu," upozornil velitel Vlasák. Jenomže jeřáb už v pátek ráno z místa odjel, a tak se před Thermalem večer už nepracovalo. "Hlídka tam byla hned dvakrát, byl tam klid," doplnil v sobotu dopoledne velitel strážníků.

Karlovaračka, která bydlí v Zahradní ulici, považuje záležitost za absurdní. "Bydlíme v lázeňském centru, máme tady naše klienty, a chceme mít klid a ticho, které prostě k tomuto území patří. Proto sem lázeňští hosté jezdí. Přijde vám normální si dávat špunty do uší, abyste se mohli vyspat? Takto to u nás doma funguje, protože v této části města se stále něco děje. Není přece ale možné, aby mě budily rány kladivem a těžká technika," dodala žena, která si kvůli hluku způsobeném stavěním skeletu stěžovala i na městskou policii.