Dnes 2. dubna je tomu právě 46 let, co Státní zámek ve Valči zachvátily ničivé plameny. Ani po tak dlouhé době se památkářům stále nepodařilo vrátit této památce tvář, kterou měla ještě osudného 1. dubna roku 1976. V té době sloužil jako dětský domov. Valečský zámek byl postaven na začátku 16. století, po druhé světové válce ho využívali na čas váleční veteráni a v 50. letech minulého století korejské děti.

Jak nyní připomíná Roman Bartoň, mluvčí Národního památkového ústavu v Lokti (NPÚ), dlouho se vedly fámy o tom, že požár založily děti. "Ty prý byly v dětském domově týrány a také se říkalo, že zámek takřka zcela shořel proto, že se hasičům (vlastně požárníkům) nechtělo k požáru vyjet, protože jeho ohlášení považovali za aprílový žert," vypráví mluvčí NPÚ.

Požár z 2. dubna roku 1976 byl pro valečský zámek bohužel osudným.Zdroj: Foto: Archiv NPÚ

Památkáři v rámci tohoto smutného výročí zveřejňují tehdejší zprávu hasičů, která detailně na 43 stranách popisuje, co se vlastně v noci z 1. na 2. dubna roku 1976 stalo. Zprávu sepsal tehdejší velitel zásahu major Josef Draský. "Požár v půdním prostoru severního křídla zámku byl zpozorován zaměstnanci dětského domova kolem 4.hodiny ranní dne 2.dubna 1976. Pro hustý kouř v půdním prostoru se nepodařilo zaměstnancům dětského domova proniknout s jednoduchými hasebními prostředky k ohnisku požáru, a proto byl v zámku vyhlášen poplach a nařízena evakuace zde ubytovaných 80 dětí," píše Draský. Současně s tímto opatřením ředitel domova telefonicky vyrozumívá Městský národní výbor ve Valči a ve 4.15 je sirénou vyhlášen poplach. Ve 4.31 je požár hlášen ústředně Okresního veřejného požárního útvaru Karlovy Vary a tato současně s výjezdem požární jednotky vyhlašuje poplach 3.stupně. Ve 4.30 už přijíždějí na místo požáru první jednotky. "V této době již požár pronikl více než polovinou západního a severního křídla a rychle se šíří půdním prostorem. Pro nedostatek hasební vody (blízký rybníček v zámeckém parku je již řadu let prázdný) se rozhodl velitel provést dopravu vody ze sběrné studny vzdálené 360 metrů, která měla mírné klesání. Požární nádrž na návsi u kostela nešlo použít, protože je vzdálená 240 metrů s převýšením 30 metrů a hadice by bylo nutné vést obtížně přes zámecké terasy a vysoké zdi. Práce s provedením dopravy si samozřejmě vyžádala určitý čas a po provedení dopravy vody již místnímu sboru nezbývaly hadice na vnitřní zásah. Proto první hašení bylo zcela neúčinné, protože pro malý tlak se voda k ohni ani nedostala. Prakticky nehašený požár půdního prostoru se tedy velmi rychle šířil a v krátké době zasáhl celou půdu. Vysoká, valbová mansardová střecha a velký půdní prostor bez požární zdi nebyly rychle se šířícímu požáru žádnou překážkou," pokračuje ve svém popisu událostí velitel zásahu.

Obrazy Zemana zmizely z většiny škol. Náměstek Čermák by je nechal sundat

Štěstí nestálo na straně valečského zámku ani v případě možného použití lafetového proudu, o nějž se pokoušela přivolaná hasičská jednotka z Podbořan. "Pro poruchu ventilu mezi nádrží a čerpadlem nemohla stříkat. Hlavní záchranné práce byly proto zaměřeny na evakuaci dětí. Tento úkol byl dobře splněn, zraněn nebyl nikdo," líčí dramatické okamžiky Draský.

Dalším průzkumem hasiči následně zjistili, že požár už zachvátil celou střechu a půdní prostor, a že požár již pronikl stropem do záložní ložnice ve druhém patře jihozápadního rohu zámku, kde již hořel nábytek. "Vchod na půdu z druhého patra již byl zatarasen padajícími hořícími trámy. Věž na jižní straně již celá hořela a severní hořela v horní části, střední část byla silně zakouřena. Vnitřní zásah nebyl prováděn, voda byla neúčelně stříkána zvenku," popisuje velitel Draský.

Marné snahy hasičů se nakonec soustředily na to, aby byly v zámku zachráněny nejvzácnější interiéry a cenně předměty. Hasiči se například snažili zabránit přenesení požáru do spodní části západního křídla, kde se v prvním patře nacházel velmi cenný historický Braunův sál s nástěnnými freskami. Další jednotky vynášely ven nábytek. "V ředitelně spadla část stropu a hrozilo nebezpečí prolomení dřevěného kazetového stropu nad sálem v přízemí, kde bylo uskladněno větší množství drahých, cenných soch známého sochaře Matyáše Brauna. Tyto sochy nebylo možno z ohrožené místnosti přemístit a podle vyjádření odborníků státní památkové péče měly větší cenu než celý zámek," upozorňuje ve zprávě velitel akce.

Karlovarské Čtvrti sobě znají své první vítěze

Konečná likvidace požáru byla provedena až v neděli 4. dubna 1976 v 7 hodin ráno. A co bylo podle Draského příčinou likvidačního požáru: "Vlivem sálavého tepla, které přímo spárami ve zdivu dlouhodobě působilo na nosný trám v těsné blízkosti komína mezi 2. poschodím a půdním prostorem, došlo k doutnání a posléze ke vznícení."

Ze zámku ani z jeho interiérů toho bohužel po 2. dubnu roku 1976 mnoho cenného nezbylo. To nejvzácnější, originály soch Matyáše Brauna, putovaly následně na zámek v Kladrubech. Téměř půl století trvalo, než se slavné sochy vrátily zpět na zámek ve Valči. Mezitím se dočkaly svých kopií, které stávaly dlouhé roky v zámeckém parku. Poté, co několik z nich odcizil neznámý pachatel, byly umístěny do provizorního lapidária. Na konci roku 2019 se postupně originály začaly vracet do Valče, kde pro ně vznikla originální expozice.