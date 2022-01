Hospodářská krize způsobená covidovou pandemií je v Karlových Varech stále více vidět. Dva roky útlumu v cestovním ruchu se podepsaly především na samotném srdci lázeňského území, stopy vedou ale i do toho obchodně správního. Kam se člověk podívá, vidí kolem sebe opuštěné nebytové prostory, z nichž mnoho je k pronájmu či dokonce prodeji. Nejpatrnější je to snad nyní na Zámeckém Vrchu, a to v místě, kde se nacházejí výsuvné sloupky bránící nepovolaným vjezdu do lázeňského území. Vitríny jsou plné nápisů prodej či pronájem.