K žádnému výraznému zlepšení nedošlo v centru města Karlovy Vary, kde na malé ploše působí hned několik nočních podniků. Před několika dny mělo vedení města s provozovateli klubů další jednání. Již několikáté během prázdnin.

„Podnikatelé na tomto setkání uznali, že by mohli být více vstřícní. Dohodli jsme se společně, že termín mají do konce prázdnin,“ informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Provozovatelům tedy zbývá už jen pár dnů. „Pokud se situace nezlepší, iniciujeme zavedení nové vyhlášky, která by platila jen v tomto problematickém území města,“ potvrdila primátorka.

Nová vyhláška by omezovala provoz podniků v ulicích Jaltská a Davida Bechera, kde se na malé ploše nachází pět nočních podniků. Například podle provozovatele podniku Molly v Jaltské ulici Timmyho Nghuyna by ale byla diskriminační, protože by omezovala jen provoz v této části města. „Pokud ji město zavede, budu se proti ní bránit u soudu. Navíc se pak podle mě problém přelije do jiné části města,“ uvedl před časem podnikatel.

„Máme vyjádření od Ministerstva vnitra, že vyhláška diskriminační nebude,“ reagoval radní města Martin Dušek (ANO). „Nikdy bychom neudělali nic, co by bylo protiprávní. Kvůli podnikům jsou zde problémy. Lidé vycházejí ven a ruší obyvatele, kteří zde bydlí,“ komentovala záležitost primátorka. Vyhláška by omezovala provozní dobu do 23 hodin.

Jak už Deník informoval, rušno je zde především v pátek a v sobotu. Situace se zhoršila po lockdownu. Na základě toho se městská a státní policie domluvily na spolupráci a pravidelně sem několikrát v noci jezdí. „Nejrušněji zde bývá kolem druhé hodiny v noci a pak v pět, kdy podniky končí a lidé odcházejí domů,“ konstatovaly před pár dny zasahující hlídky, s nimiž do terénu vyrazila i redakce. Výjimkou tu nejsou ani potyčky mezi štamgasty. Kvůli velkému konfliktu v červenci zde zasahovalo hned několik posádek strážníků i policistů.

„Poslední tři týdny jsou, co se týče potyček, klidnější, ale k celkovému zlepšení nedošlo. Problém, že lidé vycházejí ven a pendlují mezi jednotlivými podniky, stále trvá. Život z klubů se přesouvá ven. I když se skupinky lidí jen běžně baví, je to hlučné. Není divu, že je to po nocích hodně slyšet a že to lidem, kteří bydlí okolo, vadí,“ konstatoval velitel městské policie Marcel Vlasák. Ten by proto zavedení nové vyhlášky jednoznačně uvítal.