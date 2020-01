Aktuální údaje na horní Ohři z prosince totiž pozitivní nejsou, ve srovnání s dlouhodobým prosincovým průměrem byla hladina všech pozorovaných vrtů podnormální. A vody bylo v Ohři na konci roku ještě méně nežv prosinci roku 2018. Zemědělci a lesáci doufali, že se hladina vody přes zimu zvýší.

„V zásobách podzemní vody v povodí Ohře nadále přetrvává deficit jako následek sucha v letošním rocei v předchozích letech,“ říká ředitel Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni Josef Glanc.

V první polovině prosince hladina podzemní vody ve vrtech převážně stagnovala, po srážkách pak hladina jen mírně stoupla. „Pokud porovnáme průměrnou prosincovou hladinu s dlouhodobým prosincovým normálem, byla hladina všech pozorovaných vrtů podnormální, z toho 33 procent vrtů mělo hladinu mírně sníženou, 50 procent sníženou a 17 procent mělo hladinu velmi nízkou, tedy pod hranicí charakterizující sucho,“ upřesňuje. Celkově byla hladina podzemní vody v povodí v prosinci podle něho vyhodnocena jako mírně podnormální. „V porovnání s prosincem 2018 hladina u dvou třetin vrtů stagnovala, třetina měla

vyšší hladinu než v prosinci 2018,“ dodává Glanc. Sucho trápí republiku už několik let za sebou. Louky nedokáží vyprodukovat potřebné množství krmiva pro dobytek, usychají lesy. „Zásadní bude zima, zda dokáže obnovit spodní zásoby vody,“ upozorňoval na podzim ředitel Lázeňských lesů Evžen Krejčí.

Iluze, že by mohlo být letos vláhy více, postupně ztrácí i šéf Agrární komory Karlovarského kraje Pavel Brandl. „Všichni jsme věřili, že bude lépe, a ono není. Zima je důležitá pro doplnění zdrojů vody, a to se zatím nestává. Co jsem viděl dlouhodobé předpovědi, tak výrazné srážky přijít nemají,“ konstatuje agrárník.

Pokud bude tento trend podle něho pokračovat, tak situace bude ještě horší než vloni, protože zásob podzemní vody bude v létě ještě méně než loni. „Tady už nejde jen o zvířata, ale o nás všechny,“ doplňuje.