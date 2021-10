Je to dopravní značka K+R z anglického Kiss and Ride, tedy polib a jeď. Přestože toto značení většina řidičů zná, najdou se tací, kteří ho buď neznají anebo ho prostě ignorují. Nedodržováním dopravního značení K+R tak parkovací místa postrádají svůj smysl a řidičům hrozí odtah.

Jsou to krátkodobá stání přímo před vchodem do školy, kdy rodič zastaví školákovi, rozloučí se s ním a dítě dojde bezpečně do budovy školy, aniž by muselo přecházet silnici. Poté řidič ihned odjíždí a následuje ho další. Problém s neukázněnými řidiči byl na těchto místech v Sokolově už před dvěma lety, kdy vznikala první místa K+R. Tehdy se to přisuzovalo neznalosti či novince zavedené před školami.

"K dispozici jsou prozatím čtyři parkoviště u ZŠ Rokycanova, Křižíkova, Pionýrů a B. Němcové," potvrdil mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Stání K + R bývají osazena doplňkovou značkou s uvedeným časovým intervalem. Obvykle je to u škol pondělí až pátek 7 – 8 a 11 – 13 hodin. V tyto časy nesmí na parkovišti stát dlouhodobě žádné auto. Místa jsou vyhrazena pro auta rodičů přivážejících nebo odvážejících ze školy děti. Pokud by tady v této době byl nějaký automobil zaparkován, může být odtažen.

"U základní školy Pionýrů se dříve nedalo v klidu zaparkovat a vyložit dítě. Všude vás vyháněla městská policie. Tyhle místa jsou fajn a měli by je všichni využívat tak, jak se má. Jinak jsou o ničem a dělali je zbytečně," říká jeden z řidičů Karel Habart. V jiné časy, než jsou uvedeny na dodatkových značkách, lze plochu využívat jako běžné parkoviště. Modrá dopravní značka s písmeny K+R se používá proto, že Česká republika je signatářem Vídeňské úmluvy o dopravním značení. Použití jiných značek by zmátlo cizince.