Rada města supluje valnou hromadu městské teplárenské společnosti, kterou na základě smlouvy o pronájmu provozuje společnost Karel Holoubek Trade Group, a.s. "Tato smlouva byla uzavřena již v roce 2010, kdy byla předmětem zkoumání policie a soudu, který ale neshledal žádné pochybení,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Podle dalších radních se policie může zajímat o prodloužení výše zmíněné smlouvy, ke kterému došlo nedávno. To je ale podle vedení města naprosto v souladu s platnou legislativou a existují hned dva expertní posudky, které potvrzují, že vedení města prodloužením smlouvy nepochybilo.

„Všechna takto zásadní rozhodnutí důkladně konzultujeme s mnoha experty, a pokud někde existuje nějaká pochybnost, hledáme řešení tak dlouho, než máme jasné stanovisko, že jsme zvolili správný postup,“ vsvětluje první náměstek Tomáš Trtek (ANO) s tím, že výše zmiňovanému provozovateli byla dodatkem ke smlouvě prodloužena nájemní smlouva na období let 2023 až 2032.

Předmětem šetření policie by mohlo být rovněž rozhodnutí vedení města o půlročním snížení nájemného provozovateli, a to ze šestnácti na osm milionů korun. K tomu radní přistoupili kvůli koronavirové pandemii. "Vedení města tak chránilo především své obyvatele a pomáhalo podnikatelům. Většina hotelů, škol a dalších podobných zařízení byla v době covidu zavřená a logicky neodebírala teplo. Je to podobné jako v hotelích s vřídelní vodou. A úplně stejně, jako jsme hoteliérům pomohli s odpuštěním plateb za vřídelní vodu, kterou v době uzavírky svých hotelů logicky neodebralo, tak jsme provozovateli teplárny kompenzovali ztrátu, která mu vznikla neodebráním tepla. Reálně totiž hrozilo, že tato ztráta bude přičtena k ceně tepla a její nárůst zasáhne všechny odběratele. Tedy i domácnosti obyvatel Karlových Varů, které jsme rovněž ve složité covidové době chtěli podobných hrozeb uchránit. De facto jsme tedy pomohli všem,“ zdůraznila primátorka.

Posledním okruhem témat, který se týká dodávek tepla a současnosti, by mohla být koncepce teplárenství v době „pouhelné“ s výhledem minimálně na 15 let. K uzavření memoranda se zástupci některých okolních měst a dodavateli tepla došlo minulý týden a toto memorandum není podle vedení magistrátu pro město zatím nijak závazné a je pouze jakýmsi příslibem spolupráce v dalších patnácti letech.

„Má-li Policie ČR ohledně otázek týkající se budoucích dodávek tepla nějaké pochybnosti, věřím, že budou objasněny. Předpokládáme, že budeme v průběhu prověřování těchto okolností vázáni mlčenlivostí a proto se k dalším otázkám týkajících se témat a průběhu šetření nebudeme vyjadřovat,“ dodal náměstek Trtek. Pokud je bude smět vedení města zveřejnit, veřejnost bude podle něj bude o závěrech prověřování neodkladně informována.