Policisté, ale i strážníci se o nadcházejícím víkendu v Karlovarském kraji ještě více zaměří na dodržování nařízení. Především budou kontrolovat, aby se lidé v oblíbených lokalitách nesdružovali. Už nyní mají zkušenosti, že ačkoliv se krize dále prohlubuje, lidé nenosí roušky a potkávají se při volnočasových aktivitách.

Policisté docházejí i na volnačasový areál Meandr v Karlových Varech, Ne všichni tu opatření dodržují. | Foto: Deník / Jana Kopecká

"Denně je v průměru do opatření nasazeno přes 400 policistů, vojáků a celníků, kteří dohlížejí na dodržování všech platných krizových opatření Vlády České republiky a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví," říká mluvčí policie Karlovarského kraje Kateřina Krejčí. "Do tohoto opatření tedy máme nasazeno maximum policistů a výkon služby přizpůsobíme nadcházejícímu víkendu. Při kontrolách dodržování platných opatření se ve větší míře zaměříme na místa s vyšší koncentrací osob, jako jsou například cyklostezky, horské oblasti a turisticky vyhledávané lokality," dodává. Strážníci karlovarské městské policie se zaměřují hlavně na lidi v ulicích, například i v obchodně správním centru Karlových Varů, protože v boji s covidem jsou jejich služby potřebné hlavně při zajištění očkovacích a testovacích center. "Tím, že se uzavřely i další okresy, je potřeba více policistů v terénu a nedá se to už stíhat. Nemáme bohužel kapacity, abychom ještě více kontrolovali lidi na procházkách. Naše síly zaměříme na centrum města. Musíme myslet i na to, že jsme tu na dohlížení pořádku ve městě," vysvětluje velitel městské policie Marcel Vlasák.