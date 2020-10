Co podle vás výsledky značí? Co říkáte naprostému propadu ČSSD a KSČM?

Promítl se do nich celostátní trend, který spočívá ve vysávání elektorátu levicových stran, tedy ČSSD a KSČM, ze strany hnutí ANO. ČSSD zásadně propadla a vzhledem k tomu, že současný senátor za Chebsko Nenutil nepostoupil do druhého kola senátních voleb, tak sociální demokraté prakticky mizí z regionální politické mapy a bude pro ni těžké se na ni vrátit. Podobně na tom je i KSČM, u které navíc velký vliv sehrál i socio – demografický vývoj (generační obměna populace) a v jejímž případě lze říci, že z politické mapy kraje dost možná zmizela navždy.

Je podle vás vítězství ANO přesvědčivé?

Hnutí ANO oproti minulým volbám posílilo o zhruba 2 procenta. Jde ale o hořké vítězství. Získalo totiž stejně jako před čtyřmi lety 13 mandátů a v konečném důsledku se tak o posílení nejedná. Výrazně navíc ztratilo ve srovnání s volbami do sněmovny (2017), kdy v kraji dominovalo s více než 35 procenty hlasů. Ambice hnutí byly určitě mnohem vyšší. Oproti minulým volbám nemělo silné téma, jakým v roce 2016 bylo zrušení mýtného za úsek D6 mezi Karlovými Vary a Chebem, na čemž tehdy politicky „vydělala“ tehdejší lídryně a exhejtmanka Vildumetzová.

Strategickou chybou bylo zřejmě i to, že nebyla v čele kandidátky tato politička, ale její nástupce na pozici hejtmana Petr Kubis. Ten je vedle Vildumetzové, která jistou dobu byla v rámci hnutí ANO považována za „korunní princeznu“ premiéra Babiše, méně výraznou postavou. Svědčí o tom i preferenční hlasy, kterých někdejší hejtmanka získala ze všech kandidátů ANO nejvíce. Nepříliš přesvědčivě působilo i vystupování hejtmana v souvislosti s řešením koronakrize. Proti ANO zapůsobila pravděpodobně i vyšší volební účast, která vzrostla o přibližně 4 procenta.

Na třetím místě se umístili Piráti, kteří byli čtyři roky na kraji v koalice s hnutím ANO. Ti výrazně posílili…

Na výsledek voleb mělo určitě vliv, že právě koalice s ANO se příliš nevyplácí. Na to mohli doplatit Piráti a také ODS. Ta v koalici s lidovci získala 7,4 % a výrazně zaostala za průměrným výsledkem ODS (a jejích různých koalici) z ostatních krajů republiky.

Právě Piráti měli určitě vyšší ambice. Předseda strany Ivan Bartoš před volbami uvedl, že Piráti v Karlovarském kraji aspirují na vítězství a pozici hejtmana. Voličská základna Pirátů je ovšem velmi vnímavá a účast v koalici s dominantní pozicí ANO a dále složenou z ODS, SPD/SPO a dalších stran mohla řada z potenciálních voličů hodnotit negativně.

I proto, že se Piráti v uplynulém volebním období navenek nijak vůči ANO – třeba v nějakém zásadním tématu – nevymezili. Společně s hnutím STAN se nicméně stali Piráti jedním z relativních vítězů – získali o 3 zastupitele více a slaví tedy úspěch, byť jistě ne tak velký, v který doufali.

A kdo je podle vás největším krajským vítězem?

Tím jsou, co se zisku hlasů ve srovnání s minulými volbami týče, Starostové a nezávislí (koalice STAN s TOP 09). Nutno ovšem podotknout, že úspěch stojí zejména na lokálních hnutích Volba pro město Cheb (VPM) a Karlovarské občanské alternativě (KOA). O tom svědčí i preferenční hlasy, který nejvíce získal starosta Chebu Antonín Jalovec a exprimátor Karlových Varů Petr Kulhánek. Uskupení získalo o tři mandáty více.

Do zastupitelstva se dostala i další uskupení. Proč lidé volili podle vás právě tyto politiky?

Svoboda a přímá demokracie získala o jeden mandát více, za což vděčí dlouhodobě neuspokojivé sociální situaci v kraji, který dlouhodobě trápí nadprůměrný počet lidí v exekuci, nejnižší mzdy a nejnižší průměrná vzdělanost. Její jednoduché recepty na vše, byť lze o jejich reálnosti pochybovat, část voličů zjevně oslovily.

Uskupení Místní (HNHRM) se ziskem 4 mandátů, Koalice Volba pro kraj a Karlovaráci se 3 mandáty a Starostové našeho kraje se 3 mandáty uspěla díky lokálně známým osobnostem. Jejich vliv při skládání koalice ale může být zásadní.

Jak vidíte sestavení možné krajské koalice?

Lze očekávat dvě tendence. Vítězné hnutí ANO pravděpodobně bude prosazovat vznik koalice na podobném formátu jako v uplynulém volebním období. Tedy že by obešlo hnutí STAN jako druhé nejsilnější uskupení, které bylo dlouhodobě ke krajské vládě kritické a kterému by v radě muselo dát příliš velký prostor. S Piráty a ODS by dosáhlo jen na těsnou většinu 23 mandátů a lze tedy očekávat, že by se snažilo přibrat i Místní (HNHRM), kteří byli součástí koalice i doposud. To už by byla poměrně pohodlná většina 28 hlasů. ANO se tento formát osvědčil, neboť v rozdrobené krajské radě mělo v minulosti dominantní pozici a zbylé koaliční strany si nemohly příliš „vyskakovat“.

Druhou variantou je možné obejití hnutí ANO. Za rok nás čekají volby do sněmovny a Piráti, ODS a stejně tak hnutí STAN musí uvažovat strategicky. Spojení s hnutím ANO na úrovni kraje by pro ně mohlo být silně kontraproduktivní, o čemž se ostatně Piráti a ODS v těchto volbách přesvědčili. Reálnou je tedy i varianta široké koalice v čele se Starosty a nezávislými a dále složené z Pirátů, ODS, Místních (HNHRM), Starostů našeho kraje (SNK), která by disponovala 25 mandáty. SNK by teoreticky mohla nahradit koalice Volby pro kraj a Karlovaráků. V případě účasti SNK a Volby pro kraj by pak koalice měla velmi pohodlnou většinu 28 hlasů.

Roli samozřejmě může sehrát vyjednávání obsazení jednotlivých pozic v radě kraje, při kterém mohou zejména menší strany uplatnit svůj „vyděračský potenciál“. Rozhodujícím tedy může být fakt, jestli je lepším vyjednavačem exhejtmanka Vildumetzová či exprimátor Karlových Varů Kulhánek.