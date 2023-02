Ačkoliv neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš Karlovarskému kraji, když to před dvěma lety během pandemie potřeboval, nepomohl, byli to právě voliči z tohoto regionu, od nichž měl Babiš jednu z největších podpor v republice. Jak už Deník informoval, Karlovarský kraj se tak přidal jen ke dvěma krajům, kde Babiš vyhrál, výjimkou v kraji byl pouze karlovarský okres, kde zvítězil Petr Pavel. I voliči Karlovarského kraje se ale přidali k ostatním z jiných koutů republiky a hýřili při bouřlivém druhém kole prezidentských voleb vtipy. Po Sokolově například běhala krysa podobající se Babišovi, kterak ohryzává maketu České republiky. Na Božím Daru dávali v hospodě 10 procent slevu za předložení Babišova lístku, tedy důkazu, že daný volič vhodil do urny svůj hlas Pavlovi. V pozadu s podporou Pavla nezůstali ani mladí. Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech mu vyrobili tričko Pavel na hrad a podepsali ho.

Krajská volební koordinátorka Johana Vydrová, která se svými kolegy vždy během voleb objíždí volební místnosti v kraji, potvrdila, že nešlo o nic protiprávního. "Nešlo o ovlivňování voleb, když hospodští nabízejí slevu za prokázání se volebním lístkem. To se objevuje téměř při každých volbách. Je to bráno jako recese. Ovlivňováním voleb mohla být spíše expremiérova výzva, aby si na něj šli lidé vsadit," komentovala dění kolem prezidentských voleb Vydrová. Podle ní bylo také zarážející, že se na Sokolovsku a Chebsku osobně setkala s voliči, kterým bylo už dávno osmnáct let, a komisařů se ptali, co mají dělat. "Šlo o sociální skupiny voličů, kteří evidentně šli k volbám poprvé, protože nevěděli, jak to u voleb probíhá," dodala.

Proč ale právě v těchto třech krajích včetně toho Karlovarského měl Babiš takovou podporu? Hejtman Petr Kulhánek i karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová říkají, že to jsou strukturálně postižené regiony, kde je nejnižší životní úroveň. A mohla by to potvrzovat i slova krajské koordinátorky, že k těmto volbám přišly zcela poprvé určité skupiny voličů. Velmi špatné postavení těchto tří krajů vnímá jako ten nejdůležitější fakt i karlovarský politolog Dominik Jandl. "Vítězství Andreje Babiše v Karlovarském kraji není překvapivé. Uspěl totiž i v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, tedy v krajích, jež jsou strukturálně postižené. Trápí je nižší úroveň mezd, průměrné vzdělanosti, nadprůměrný podíl lidí v exekuci. Právě v nich zřejmě Babišova kampaň působila nejvíc. Překvapivější je, že Babišův zisk 51 procent v Karlovarském kraji byl asi nižší, než se dalo předpokládat vzhledem k tomu, že jde o region, kde má hnutí ANO dlouhodobě nejsilnější podporu. Vyhrál těsně o necelé tři tisíce hlasů. V Ústeckém a Moravskoslezském byl jeho náskok na Petra Pavla procentuálně vyšší," vysvětlil politolog.

Podle něho je při detailnějším pohledu na výsledky vidět, že skutečnost je trochu komplikovanější a že kraj není jednolitý. "Okres Karlovy Vary se přiklonil k Pavlovi celkem jasně, na Babiše měl náskok šest procent hlasů. Celokrajský výsledek tak více ovlivnily výsledky na Chebsku a Sokolovsku. Na Chebsku uspěl Andrej Babiš jen poměrně těsně o 2,3 procenta. I z celokrajského pohledu tak Babišovi vítězství vynesli zejména voliči na Sokolovsku, kde získal o více než 12 procent více hlasů než Pavel," upřesnil Jandl a dodal: "Ani dělení na okresy ale není zcela vypovídající. Epicentry podpory Petra Pavla kromě většiny volebních okrsků v okresu Karlovy Vary byly i zejména okrajovější části Mariánských Lázní, Chebu, Sokolova, Františkových Lázní, Lokte a Aše. Ve většině zbylých okrsků v kraji pak vyhrál Babiš."