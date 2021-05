Už dobrých patnáct let čeká průmyslová zóna v Březové na své další využití. Její součástí je i bývalá, světově známá porcelánka Pirker Hammer, která za posledních let měnila majitele. Ten současný, Shamil Iskhakov, se zcela nevzdává původních plánů.

Aby je ale mohl realizovat, potřebuje strategického investora. I proto se část nemovitosti objevila mezi inzeráty na prodej. K mání je tak 149 m² výrobních prostor za sedm milionů korun.

"Celý areál už je značně zchátralý a čeká ho jedině totální demolice. Vlastníkům se podařilo opravit jen ten první dům," říká starosta Březové Martin Gruber.

Vzpomíná, že původní projekt, který počítal s výstavbou městečka v ruském stylu podobném tomu u karlovarského Gejzíru, se příliš Březovským nezamlouval. "Dříve to ale vlastnila jiná společnost. Chtěla tam postavit domy a areál uzavřít právě podobně jako je tomu v ruské vesničce u Gejzíru. My bychom uvítali, kdyby se s místem začalo konečně něco dít a opravdu bychom přivítali, kdyby to začalo fungovat, ale jen jako otevřený prostor pro všechny," vysvětluje starosta.

Podle něho územní plán obce na daném místě umožňuje drobnou výrobu a výstavbu rodinných domů. "Kdyby se to podařilo, byli bychom rádi. Březová se totiž nemá kam rozrůstat kvůli své poloze, která je ohraničená údolím obklopeným kopci. Toto je jediné poslední místo, kde se dá ještě stavět," konstatuje Gruber.

Syn majitele Nail Iskhakov tvrdí, že se současné plány na využití areálu zmodernizovaly. "Předchozí majitel tam chtěl město v ruském stylu. Měly tam stát restaurace, hotel, zázemí se službami. My od toho zcela neupouštíme. O drobné výrobě ale neuvažujeme," říká Iskhakov.

Pro realizaci projektu potřebuje jeho otec nemalé peníze. Proto se rozhodl, že část areálu nabídne k prodeji a nový majitel by se tak stal jeho partnerem. "Co by tam mohlo konkrétně stát, by tak bylo kompromisem obou vlastníků. Záleželo by opravdu na tom, na čem by se investor s mým otcem domluvil. To místo, kde se areál nachází, má neuvěřitelný potenciál a byla by škoda ho nevyužít," uzavírá syn majitele bývalé proslulé porcelánky.