K celkem 21 objektům s různou mírou vlhkosti na rozmanitém podloží se bude přistupovat individuálně. „Tak aby vše bylo vyřešeno do konce příštího roku,“ uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Domy poškodila vzlínající voda, která je důsledkem důlní činnosti. Několik let to však nikdo neřešil. „Brečet nad tím, co bylo, nemá smysl, klíčové je lidem rychle pomoct. To teď děláme. Jsou připraveny personální i finanční zdroje, máme jasný časový plán a osobně dohlédnu na to, aby se vše vyřešilo,“ řekl Karel Havlíček. „Nejdřív dojde k průzkumu, poté k sanacím a opravám. Během prací je stát připravený zajistit náhradní ubytování, aby lidé netrpěli. Pokud průzkum ukáže, že problémy odstranit nejde, stát je připraven domy vykoupit, a to za tržní cenu,“ dodal vicepremiér, který se bude o všem průběžně informovat a do Kynšperku pravidelně jezdit. Vše bude zajišťovat státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ)

„Budu se snažit odstranit problémy. Studie ČVUT ukázaly, že je to možné, ale metody musí být různé, protože jsou různé podmínky a stav jednotlivých objektů,“ uvedl ředitel PKÚ Walter Fiedler. S ČVUT je podle něho dohodnutá další spolupráce. „Průzkumné práce začnou v březnu a budou ukončeny do konce tohoto roku. Mezitím začnou samotné opravy či jiný způsob řešení v ucelených blocích domů. Budeme hledat co nejlepší technické řešení,“ konstatoval ředitel. Na setkání s obyvateli z poškozených domů se podrobně probral postup prací a technologie, které se použijí.

Podle starosty města Tomáše Svobody se problém řeší poslední tři čtyři roky. Jde o to, že těžaři přestali čerpat vodu a její hladina stoupla až o dvanáct metrů. Byl vypracován i projekt na odčerpání vody do řeky. Voda si však po takovém enormním stoupání našla cestu starými šachtami a ve zmíněné lokalitě se začaly objevovat laguny.

„Pro lidi je to samozřejmě nepříjemné, ale setkání s ministrem Karlem Havlíčkem proběhlo bez emocí a lidé představené možnosti kvitovali,“ konstatoval Svoboda.