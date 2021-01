„Jsem z toho popravdě ještě stále šokovaná a stydím se za to, co pan poslanec ve sněmovně předvedl. Navíc fakt, že se svým kolegou vědomě nenosí roušku, je projevem neúcty nejen vůči ostatním poslancům, ale hlavně vůči všem zdravotníkům a záchranářům. Já jsem covid prodělala a jsem přesvědčena, že s mojí zkušeností by nejenom tito dva poslanci radikálně změnili názor,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová, poslankyně za ANO. Chování poslance Volného během včerejšího jednání sněmovny považuje za ostudné a nepřijatelné poslankyně za ANO Iva Kalátová. "Takhle by se chovat neměl nikdo. Podle mého názoru selhal jako poslanec i jako člověk. Nesouhlasím ani s rétorikou pana poslance Feriho - nazvat kolegu, s jehož jednáním nesouhlasím idiotem, není opravdu vhodné," uvedla Kalátová.

"To, co ve sněmovně předvedl poslanec Volný, bylo naprosto nepřístojné a nehorázné. Všichni jsme jenom zírali, agresivní byl už dříve, ale tohle jsme nikdo nečekal," sdělila poslankyně za ANO Věra Procházková. Jako lékařka se snažila oběma nezařazeným poslancům nabídnout roušku, které měla jako náhradní u sebe a bez níž oba vystupovali u mikrofonu. "Volného kolega si ji nakonec nasadil, ale on odmítl. Je to nevhodný příklad pro společnost, a to na půdě sněmovny, i když odmítačů roušek není mnoho. Podle mě se poslanec Volný, který byl vyobcován i z SPD, snaží zviditelnit, což se mu podařilo. Doufám ale, že lidí podobného ražení není mnoho," dodala Procházková.

Podle Karly Maříkové, poslankyně za SPD, mohou za včerejší incident ve sněmovně napjaté nervy poslanců i celé veřejnosti v souvislosti s onemocněním covid -19. „Ta mají velký dopad na společnost a to se projevuje i po emoční stránce. Slovní přestřelka mezi poslancem Volným a předsedajícím Hanzlem, následné vypnutí mikrofonu poslanci Volnému vyústila až ve fyzickou potyčku , které, kdyby si oba kolegové zachovali klidnou hlavu, šlo předejít,“ uvedla. Předsedající podle ní neměl poslanci vypínat mikrofon a poslanec Volný se neměl nechat vyprovokovat. „Musím říci, že mě mrzí, že to došlo až tak daleko. Řídící schůze by měl svou funkci lépe zvládat a nenechat to zajít tak daleko,“ zdůraznila poslankyně Maříková. Věří, že ostatní předsedající by situaci lépe zvládli, jelikož jsou autoritami.