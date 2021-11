„V politice jsem nováček, ale funkci přijímám s pokorou a obrovským respektem. Budu se snažit důvěru nezklamat,“ uvedla tehdy. Deník se zeptal, jak s odstupem času hodnotí své působení v čele krajského města.

Před zvolením první ženou Karlových Varů jste působila jako ředitelka Grandhotelu Pupp. Je rozdíl v obchodním manažerském postu a v politické práci?

Určitě je, a veliký. Na počátku jsem měla úplně jiné představy. Z původní pozice jsem byla zvyklá rychle rozhodovat, věci se musely řešit za pochodu. Tady má vše jasně stanovené postupy, primátor není ve vedení sám, tedy rozhodování je v rámci kolektivního orgánu, rady města a zastupitelstva.

Je to mnohem složitější a musím přiznat, že mi trvalo si zvyknout na to, že ne všechno jde hned, i kdybych na sebe danou odpovědnost vzala.

Tři roky vedete koalici hnutí ANO, ODS a Karlovaráků. Jak jste spokojena s týmem, který vítězné ANO před třemi roky do vedení města postavilo a zahájilo koaliční spolupráci?

Se svými kolegy jsem spokojena, přestože jsme se vlastně vůbec neznali. V tom je působení v politice proti tomu v byznysu taky jiné. Své spolupracovníky si nevyberete, i oni jsou nominováni v rámci koalice. Myslím si, že nám spolupráce funguje. Mám to štěstí, že jsou všichni pánové gentlemani a velmi mě podporují. Přestože se někdy rozcházíme v názorech a naše debaty jsou velmi vyostřené, vše se řeší s rozumem a vstřícným přístupem. Za to jim musím poděkovat. Přístup je vždy velmi věcný.

Byly chvilky, kdy jste zauvažovala, že politika zkrátka není pro vás?

Určitě ano, zejména když mi rozum říkal něco jiného. Celý svůj pracovní život jsem prožila v soukromé sféře. Tady jsou stanovena jasná pravidla. Víte, co od druhého čekat, jde o byznys, věci jsou víc předvídatelné. Byly chvíle, kdy jsem musela řešit věci jinak, než bych to chtěla, právě proto, že jde také o politiku. Musíte se snažit najít řešení za každou cenu, i když víte, že pro vás to dobré být nemusí.

Jste obklopena muži, ženy ve vedení Karlových Varů, tedy kromě vás, nejsou. Přivítala byste, kdyby se do politiky hlásilo více žen?

Nemám pocit, že by nyní v politice bylo málo žen. To, že na magistrátu jsem jen já, mi nevadí. Ženy v politice jsou určitě přínosem, máme na mnoho věcí jiný pohled a názor, a to je vždy dobré. Věci se mohou posouvat kupředu, pokud se o nich bavíte, dáváte argumenty. Je dobré mít rozdílné názory, ty jsou hybnou silou všeho dění.

Musela jste s týmem řešit covid, lockdown, zavřené lázeňské hotely, restaurace, lázně bez hostů…, tedy problémy, s nimiž se dosud žádný primátor nesetkal. „Zdravé město je tím nejlepším předpokladem pro spokojené lidi, protože občan je jeho základem,“ říkala jste po svém zvolení. Ale to nebyl covid. Co byste řekla dnes?

Situace, která nás zasáhla, je skutečně velmi nepříjemná a zlá. Nikdo jsme nečekali, že se problémy budou řešit i za další rok, a v podstatě se řeší stále. Město, jehož ekonomika byla a je závislá nejvíce na cestovním ruchu, se ze dne na den zastavilo, lidé přišli o práci. Nejprve jsme řešili problémy s rostoucí nezaměstnaností, teď mají problémy zaměstnavatelé, aby zaměstnance našli. Obor, který je pro naše město klíčový, se tak neustále potýká s problémy. Jsem ráda, že se nám skutečně povedlo oblast cestovního ruchu podpořit, a obě sezony nám ukázaly, že naše cesta byla správná. Kampaně, které jsme v rámci podpory místního cestovního ruchu vedli v rámci České republiky, byly skutečně úspěšné. A úspěch neměřím tím, že jsme získali 1. cenu za nejlepší marketingovou kampaň roku 2020, ale reálnými návštěvníky a reálnou skutečností, že tu lázeňští hosté byli a podpořili tak ekonomiku a pomohli podnikatelům přežít. Někomu by se mohlo zdát, proč pomáháme podnikatelům. My jim nepomáháme k ziskům, my jim pomáháme udržet zaměstnance, kteří jsou našimi obyvateli. Tedy snažíme se pomoci těm, kteří ve Varech žijí, aby měli z čeho podporovat své rodiny.

Jak vedení magistrátu reaguje na současnou energetickou krizi, která zasáhla spoustu rodin?

Pokusili jsme se udržet centrální teplo, které je zejména v dnešní době velmi důležité. Situace na trhu je turbulentní. Máme vlastní zdroj tepla, i nadále budeme spolupracovat se Sokolovskou uhelnou, a. s.

I přes obrovské výpadky sanujeme městskou hromadnou dopravu, nakoupily se nové autobusy, tak abychom zvýšili komfort cestujících. Podařilo se nám zlepšit fungování našich městských organizací. Přestože na počátku byl slyšet silný odpor, po dvou letech je vidět, že vybraní ředitelé byla správná volba.

Ekonomika daných společností se jednoznačně zlepšila. Rozhodují fakta, čísla. Buď výsledky máte, nebo ne. I město se musí snažit být dobrý hospodář. Jsou věci, které musíme svým občanům zajistit, a ty se financovat prostě musí, i když ne vždy mají ekonomiku. Pak jsou věci, které mohou fungovat na klasických základech. Musíte mít ale odvahu je změnit. A to je mnohdy těžké.

Které další problémy vám leží na stole a je třeba je řešit?

Je mnoho aktivit, které je potřeba dořešit. Jednou z nich je špatná dostupnost parkování. Naše město má nedostatek parkovacích míst, lidé nemají kde parkovat. Je to propojený systém, který našemu městu chybí. Máme vytipované lokality, kde bychom rádi parkovací místa vybudovali. Vyřešit musíme financování, rádi bychom přizvali investory. Naše město nikdy nebude tak bohaté, aby se do podobných projektů mohlo pustit samo. V minulosti se ale také staly přešlapy, kdy město v jeden okamžik slíbilo, následně pak kladlo překážky. Je důležité, abychom si získali důvěru, že dobré projekty budou podporovány tak, aby se město mohlo pro své obyvatele rozvíjet.