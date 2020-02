Nový digitální formát si ve svých televizích ale lidé mohou naladit už delší dobu. „Vysílání běží v přechodovém provozu už několik měsíců,“ uvedl specialista na antény Pavel Trs z Karlových Varů.

Důvodem změny je především uvolnění pásem pro rozšíření další nabídky televizních a rozhlasových stanic a především internetových televizí.

Převážně málo movití obyvatelé tak nyní stáli před otázkou – pořídit si novou televizi, která umožní nový formát, nebo si koupit jen set-top box? „Rozdíl už není až tak velký. Třeba jen tři tisíce korun. A stejně mi to jako důchodci přijde všechno naprosto zbytečné, protože další televizní stanice nepotřebuji a internetu nerozumím. Proč si tedy i já musím kupovat novou techniku? To to původní vysílání nemůže být zachované?“ kritizoval senior Miroslav Skalický z Karlových Varů.

Přechod nemusí být vždy jednoduchý. „Každý druhý byt v Česku se nachází v bytovém domě. Nemalý podíl představují jednotky se společnou anténou, která bez přenastavení neumožňuje příjem nového vysílání. Pokud obyvatelé nechtějí zůstat bez televize, musí si dopředu objednat technika a počítat s tím, že čekací lhůty se mohou vyšplhat až na čtrnáct dní. Přeladit anténu však jde až po změně kmitočtů. Hrozí tedy, že některé domácnosti mohou být nějakou dobu bez televizního příjmu,“ upozornil Jan Hrbek.

Dodal, že v noci z 12. na 13. února se v kraji odmlčí všech 8 vysílačů s formátem DVB-T. Pro hladký přechod na novou formu vysílání lze udělat několik kroků. „Lidem, kteří si pořídí například internetovou televizi, odpadnou starosti spojené s čekáním na technika a na přenastavení společné antény. Nebudou se muset zabývat ani sháněním set-top boxu nebo řešit, zda si jejich televizor s novým signálem poradí. Zprovoznění internetové televize je rychlé,“ popsala mluvčí O2 TV Lucie Jungmannová. Přechodem na DVB-T2 končí i éra, kdy lidé nahrávali pořady z televize na DVD rekordéry. Pro zachování jejich provozu by byl totiž potřeba další set-top box, což je v době internetu už přežitek.