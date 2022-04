Redakce Deníku zjišťovala, jak je to s obrazy prezidenta republiky ve školách v regionu. Čtyři oslovení ředitelé škol potvrdili, že v jejich třídách Miloš Zeman nevisí. Radní pro oblast školství Karlovarského kraje Jindřich Čermák (Piráti) se svým kolegou z Olomoucka souhlasí. "Vyjádření pana Jakubce jsem samozřejmě zaregistroval a ihned jsem začal zjišťovat, jak je to s obrazy prezidenta na našich školách. Zjistil jsem, že už ho mají ve svých třídách jen málokde. Myslím si, že je vhodná doba, aby tam, kde ještě visí, už nevisel. Jsem pro, aby tam byl umístěn státní znak, může tam být i vlajka a třeba i Jan Amos Komenský," komentoval dění radní Čermák.

Jeho kolega na karlovarském magistrátě, náměstek primátorky pro oblast školství Josef Kopfstein (Karlovaráci) iniciativu z Olomouckého kraje ještě nezaregistroval. "My ale školám, které máme své správě, nenařizujeme, co kde má viset," reagoval náměstek Kopfstein.

A co na to říkají sami ředitelé? Sundali by kvůli krokům prezidenta Zemana jeho obraz ze svých učeben? "U nás ve škole obraz s prezidentem nemáme už hodně let. Nevisel nám tady už ani Václav Havel. Bylo to poměrně finančně nákladné. A kdyby visel? Můj soukromý názor je takový, že si nemyslím, že postup z Olomouckého kraje je ten správný. Pokud je někdo prezident, tak by se nemělo takto postupovat," poznamenala ředitelka Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech Eva Doušová.

"Na naší škole, co si pamatuji a kde jsem ředitelem od roku 2006, nevisel už ani Václav Klaus. Pořizování obrazů prezidentů jsou pro školu zbytečné výdaje. Kdyby u nás visel prezident Zeman, nechal bych ho asi sundat, ale nejdříve bych se poradil se zřizovatelem," uvedl Jiří Kopárek, ředitel Základní školy 1. Máje v Karlových Varech.

Ostřeji reagoval ředitel Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary Jiří Neumann. "Poslední prezident, jehož obrazy jsme měli ve třídách, byl Václav Havel. Takového člověka, jako je současný prezident, bych do tříd nikdy nepověsil. Nemám v něj důvěru, ani k němu respekt a úctu," řekl ředitel Neumann.

Obraz prezidenta republiky nemají ani Střední průmyslové škola Ostrov. "Co by bylo, kdybychom ho měli? To je těžké. Prezident u nás nevisí proto, že jsme chtěli jako škola zůstat apolitičtí a abychom třeba někdy v budoucnu nebyli předmětem politických debat," dodal ředitel průmyslové školy Pavel Žemlička.

Před časem se k otázce obrazu prezidenta Zemana ve třídách a k jeho hrubému chování vyjadřovala například i ředitelka Základní školy Jana Amose Komenského Zdeňka Vašíčková. Ta tehdy prohlásila: "Nemůžu mluvit za děti, protože i ony mají právo na svůj svobodný názor. Mohu jen potvrdit, že pozorujeme mezi dětmi vliv a sílu mediálních výroků autorit, tedy i prezidenta. A pokud slova autorit hraničí s kultivovaností veřejného projevu, je u dětí posilována bezhraniční komunikace. Ironie v argumentech motivuje děti, aby byly samy ironické. Vzdělávání formou sarkasmu ale nemáme naštěstí ani ve školním řádu."