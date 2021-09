"Vypadá to snadně, ale není. Hráči už se ale naučili různé finty jak dostat míč přes soupeřovo obranu. Je tu sranda a sejdou se lidi, kteří se baví," řekl člen vítězného týmu Pavel Andrysík z Kraslic. Pohár tak zůstal doma a všichni účastníci se už těší na příští ročník.

"Hlavní je zábava. Zajištěno je vždy dobré jídlo i pití," doplnil ho Fořt. Letošnímu klání přálo i počasí a výkony některých žen snesla nejpřísnější měřítka. Ostatním nechyběl zápal a nadšení. A když to nevyšlo, šlo se na klobásu a pivo.

"Jde již o šestý ročník, který pořádáme a do Kraslic jezdí týmy ze širokého okolí. Loni byl výpadek kvůli pandemii. Letos přijela například Rotava a Chodov. Z některých se stávají pravidelní účastníci. Domácí složí vždy několik týmů. Pravidlem je v šestičlenném týmu minimálně jedna žena," říká Cvek.

Ale živý stolní fotbal to je specialita, kterou představili před sedmi lety dva nadšenci z Kraslic. Tomáš Cvek a Stanislav Fořt se tehdy zavřeli v garáži a svařovali, vymýšleli, sestavovali a nakonec z toho vylezla ohromná zábava pro party nadšenců, kterým není cizí pohyb a hlavně legrace.

