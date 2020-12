Stejně náročné a ve stejném termínu. Tak budou příští rok vypadat přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Zatímco u čtyřletých středních škol a maturit došlo ke změnám, přijímací zkoušky z 5. tříd zůstávají ve stejném režimu. „V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky,“ informuje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Tato zpráva rozhodně současné páťáky, kteří se chtějí na víceletá gymnázia dostat, a jejich rodiče nepotěšila. „S přípravou na přijímačky už jsme dávno začali. Syn chodí na doučování do školy a dostává domů testy. Je v nich mnoho látky, kterou vůbec neznají. Doháníme to, v čem jsou ve škole kvůli covidu pozadu. Je to opravdu hodně, hodně náročné. Domnívali jsme se, že ministerstvo sleví z náročnosti a zohlední pandemii, aby rodiče a děti uklidnilo, ale bohužel,“ stýská si Tomáš Jindra z Karlových Varů. Faktem sice je, že všechny děti na tom budou stejně, všechny ale budou muset i v této době splnit požadovaný počet bodů, aby byly na školu přijaty.

Ředitel 1. českého gymnázia v Karlových Varech Zdeněk Papež potvrzuje, že přijímací zkoušky na víceletá gymnázia jsou opravdu žhavým tématem. Rodiče i jejich děti ale uklidňuje. „O výši limitů pro přijetí na střední školy rozhodují ředitelé středních škol v kraji. Termín našeho stanoviska je konec ledna. Otázkou je, zda limity kvůli covidu snižovat, protože v našem kraji jsou nastaveny poměrně nízko,“ vysvětluje ředitel Papež.

Jak v češtině, tak matematice je maximální počet bodů padesát. Pro splnění testů stačí mít v Karlovarském kraji z českého jazyka 17, z matematiky pak jen 13. Právě matematika je přitom opravdu dost náročná. „Ty testy jsou schválně nastaveny tak obtížně, aby žáky při přijímacím řízení roztřídily na lepší a horší. Nikdo nepočítá s tím, že matematiku vypočítá nebo stihne dítě celou. Je výjimkou, když ji žák splní nad 35 bodů,“ pokračuje ředitel gymnázia.

Přiznává ovšem, že covid se při jarních zkouškách projevil. „Zaznamenali jsme obrovský počet těch, kteří limit nepřekročili. Je vidět, že děti z 5. tříd jsou ve výuce kvůli koronaviru pozadu,“ dodává Papež.