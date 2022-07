V Bochově mají ještě dva roky, aby dokázali sehnat nástupce obvodního lékaře, který je před důchodem. Pro město je to v podstatě dobrá zpráva, přestože času je podle starosty Miroslava Egerta (Místní) v tomto případě zoufale málo. Ale občané tam zatím lékaře mají, zatímco jinde musejí za ošetřením dojíždět i desítky kilometrů.

Lékaři kvůli věku praxe uzavírají a najít za ně kvalifikovanou náhradu je nesmírně obtížné. A to i přes nabízený byt či velkorysé finanční benefity, které obcím na moderní vybavení ordinací poskytuje kraj. Ten se nyní snaží do regionu přilákat nové lékaře, a proto zásadně navýšil stipendia, která mohou získat studenti medicíny. Výrazně vyšší finanční podporu chce nabídnout také na zařízení nových i současných ordinací praktických lékařů, pediatrů, zubařů, nově i gynekologů nebo na specializační vzdělávání.

„Nejvíce postrádáme všeobecné praktické lékaře, pediatry, gynekology, porodníky a zubaře,“ potvrdil Petr Kulhánek (STAN), hejtman Karlovarského kraje. Podle něho dosahuje věkový průměr lékařů v některých regionech 65 let a s jejich odchodem do penze by se mohl problém s dostupností lékařské péče ještě prohloubit.

Jedním z opatření, kterým chce Karlovarský kraj přilákat chybějící praktické lékaře a zubaře do regionu, bude katalog benefitů.

Praktici a další lékaři, kteří budou mít zájem v kraji působit, v něm najdou kompletní nabídku měst a obcí, které jim usnadní nástup do nového působiště.

Může jít o možnosti bydlení či vybavení ordinací. Nebývalá šíře opatření a výrazná finanční podpora, kterou se chystá kraj nabídnout, nemají podle hejtmana Kulhánka v rámci České republiky obdoby.

Katalog benefitů půjde ruku v ruce s už avizovaným zásadním navýšením stipendií pro studenty medicíny, podstatně vyšší finanční podporou na zařízení nových i nynějších ordinací praktických lékařů, ale i na specializační vzdělávání.

„Lékařská péče musí být dostupná pro všechny naše občany, proto nemůžeme čekat na kroky zdravotní pojišťovny a přicházíme s řadou našich opatření. Z toho důvodu chceme být připraveni. V souhrnu, když sečteme všechny nabízené možnosti, získá nově nastupující lékař primární péče finanční příspěvek až tři miliony korun,“ nastínil pozitiva hejtman Kulhánek.

Kraj proto vyzval obce a města, aby zaslaly přehled pobídek, jež mohou novým praktickým lékařům či zubařům nabídnout. „Veškeré benefity pro zdravotníky zkompletujeme do konce roku do jednoho katalogu, který poté budeme distribuovat v elektronické i tištěné podobě na lékařské fakulty a další vysoké, ale i střední zdravotnické školy, odborným lékařským společnostem a k rukám zdravotníků i v okolních regionech,“ zdůraznil Kulhánek.

Za úspěch by hejtmanství považovalo, kdyby se podařilo vzbudit pozornost lékařů a ukázat jim, že v Karlovarském kraji najdou kvalitní podmínky pro svou práci, vstřícný přístup ze strany měst a obcí, a navíc jako bonus nádhernou přírodu, památky, hustou síť cyklostezek nebo blízkost hor s moderními skiareály.