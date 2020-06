Situace ve Správě lázeňských parků (SLP) Karlovy Vary se nezklidnila ani po úterním jednání zastupitelstva, kde se záležitost řešila. Naopak se ještě přiostřila. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) přiznala, že si do této městské organizace dosadila svého člověka. Právě on je jako nový zástupce ředitele trnem v oku některým zaměstnancům, kteří se v dopise obrátili na vedení městai redakci Deníku. V něm popisují, že jsou vedením SLP zastrašováni a šikanováni.

„Ze svého minulého působení jsem si vzala člověka, který už mi v minulosti pomáhal. On je zaměstnán v KV City a já ho oslovila, zda by šel do SLP panu řediteli pomoci,“ vysvětlovala primátorka. Staronovým ředitelem SLP je Vladimír Kučera, který na jaře obhájil post šéfa městské organizace. Podle primátorky ale nemá dobré manažerské schopnosti. „Nového zástupce jsem poprosila, aby dal například v SLP dohromady organizaci práce. Jsou tam špatně nastavené kontrolní mechanismy, když místo dvou kubíků zeminy, které si řadový člověk koupí, dostane deset kubíků,“ pokračovala primátorka. Dodala, že vedení města svolalo ihned na jaře schůzku se všemi zaměstnanci, ze 68 z nich ale měli tehdy připomínky jen dva. Náměstek Petr Bursík (ODS) pak prohlásil, že lidé, kteří jsou pod dopisem podepsáni – například Světlana Drahovzalová, ani neexistují.

„Je pro mě naprosto nepředstavitelné, že jste přiznala, že jste si tam dosadila svého člověka,“ konstatoval Jindřich Čermák (Piráti). Podle něho bude situace v SLP eskalovat.

„Je dobře, že jsem si tam dosadila svého člověka. A je vidět, že vy jste nikdy v žádné firmě nebyl. On tam nešel proto, aby měl nějaký post, on si to tam šel odmakat,“ reagovala Ferklová.

Opoziční zastupitelka Michaela Tůmová (KOA) k tomu poznamenala, že pokud měli výhrady k současnému řediteli, měli ho odvolat. „Pokud tam tedy dochází ke zlodějinám. Ale nemůžete si tam dosazovat své lidi,“ zdůraznila. Bývalý primátor Petr Kulhánek (KOA) se Kučery zastal. Podle něho posunul SLP o několik tříd výše. Primátorka na to reagovala, že problém v organizaci vytváří jen několik lidí. Náměstek Tomáš Trtek (ANO) pak prohlásil, že jde o špínadopis postavený na vodě, podepsaný smyšlenými lidmi.

Pochybnosti o tom, zda lidé podepsaní pod dopisem existují, vyvrátila samotná zaměstnankyně Světlana Drahovzalová, která jednání sledovala venku v autě on- line. „Nestačím se divit tomu, co jsem slyšela. Proč si nenechal dát nový zástupce do auta GPS? Proč má vedení hodinové pauzy na oběd a řadoví zaměstnanci svačí někde na koleni?“ reagovala přímo při jednání zastupitelstva. Vedení se chce se zaměstnanci ještě sejít. Ne ovšem za účasti médií, jako požadovala třeba Drahovzalová.