Lidé, kteří bydlí v okolí ulice Jaltské, třídy T. G. Masaryka a Davida Bechera si stěžují na hluk po nocích, který mají na svědomí zákazníci místních barů. Protože jich je na malé ploše hned několik, korzují mezi nimi. Zastupitelé vloni v prosinci proto odsouhlasili vyhlášku, která provoz těchto podniků měla časově omezit, nejdříve se hovořilo o uzavření v jednu hodinu. Vyhláška měla ale odklad k 1. červnu. Od začátku roku začala pak jednání mezi podnikateli a vedením města, z nichž vzešla dohoda - podepsané dubnové memorandum, v němž se provozovatelé zavázali k určitým podmínkám - že vybudují kuřárny, že budou mít ostrahu, která bude dohlížet na pořádek, že se přestane vynášet sklo z barů. V květnu se ale sešli zastupitelé na mimořádném jednání, kde jediný bod byla právě vyhláška, jejíž účinnost se blížila. Zatímco opozice se domnívala, že se bude na zastupitelstvu řešit její odklad, místo toho se odhlasoval pravý opak - její účinnost od 1. června, protože se situace před podniky nezklidnila. Podnikatelé mluví ze strany radnice o podrazu - někteří chtějí podávat žaloby, někteří chtějí s vedením města znovu jednat.

"Chtěl jsem se zeptat, jestli v souvislosti s memorandem byla nějaká jednání, na nichž se probraly konkrétní výtky a zda měli podnikatelé čas memorandum naplnit," uvedl zastupitel Čermák. "Žádná další jednání už nebyla. Oni věděli, že má vyhláška vstoupit v účinnost k 1. červnu," odvětila primátorka. "Ale přece k tomu memorandum směřovalo, aby podnikatelé měli možnost a tu jistotu, že pokud splní podmínky města, pak dojde k odložení účinnosti. Memorandum přece nesměřovalo k tomu, že oni ho podepíšou a za měsíc a půl bude vyhláška platná," nechápala zastupitelka Barbora Hradečná (Piráti).

"To není pravda, že požadavky byly sděleny až v rámci memoranda. Už v písemném usnesení z prosincového zastupitelstva je seznam, co jsme po nich chtěli. Ano, pak jsme vstoupili do jednání. Memorandum ale jen ztvrdilo to, co oni už od ledna měli dodržovat. Kdyby to udělali, tak by se nic neměnilo. Místo toho tam byly každý víkend problémy. Proto jsme nechali vyhlášku vstoupit v účinnost," vysvětlovala primátorka. "Pak mi ale nedává smysl, proč se podepisovalo nějaké memorandum, když ze strany města nikdy nebyl záměr naplnit odklad vyhlášky," reagovala Hradečná. A na to Pfeffer Ferklová namítla, že to není subjektivní názor vedení města, protože existují záznamy z kamer, které dokládají v dané lokalitě nepokoje. Situace se podle ní nezměnila a pravidla dodržována nebyla.

"Memorandum tak bylo zrušeno. Kdybyste se tam šli v pátek a v sobotu podívat, tak neuvěříte vlastním očím. Oni defacto udělali okamžitě atak a všichni provozovatelé teď jdou proti nám, tam se už nedodržuje takřka nic. Budeme to řešit dalšími kroky. Kdyby byli alespoň trochu soudní a chtěli nám ukázat, že to myslí vážně, tak mohli memorandum dodržovat dál. Oni to ale neudělali a absolutně nám vyhlásili válku," konstatovala primátorka. Její náměstek Tomáš Trtek (ANO) pak přidal, že kdyby město provozovatelům nechtělo vyjít vstříc, tak by žádné memorandum nebylo.

"Máme důkazy o tom, co se tam odehrálo 5. června. Lidé vynášeli sklo ven, rozbíjeli ho, ulice byly plné střepů. Je to tam jak na bitevním poli. S provozovateli jsme vstoupili do vyhroceného konfliktu. Nerespektují nic. Kdyby ctili pravidla, tak by město mělo snahu udělat něco ke spokojenosti všech. Ta situace se nezlepšila, naopak - je horší a horší," dodal radní Martin Dušek (ANO). Následně pro Deník doplnil, že policie bude nyní důsledně dbát na dodržování účinnosti vyhlášky.