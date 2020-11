Učení v době pandemie je náročné nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Ty, které se chtějí dostat na střední školu, to mají ovšem ještě mnohem těžší. Jen část z nich přitom má možnost využívat doučování, jež během nouzového stavu také běží distančně. Mnoho látky, kterou tyto děti v rámci přípravy na zkoušky probírají, totiž vůbec neznají. Důvodem je zpoždění v učivu kvůli koronaviru.

„Je to opravdu hodně, hodně náročné. Vedle dohánění klasického učiva musíme syna doučovat i látku, kterou ze školy nezná, a to se týká češtiny i matematiky. Je toho dost, co musíme vysvětlovat. Paní učitelka, která má doučování na starosti, se moc snaží. Ale to samozřejmě nestačí. Je to velký nápor na nás na všechny doma, protože samozřejmě chceme, aby se syn na gymnázium dostal,“ říká Vendula Poštová z Karlových Varů, jejíž syn je nyní v 5. třídě.

Útěchou pro ni a mnoho dalších rodičů je fakt, že na tom všechny děti, které jsou kvůli pandemii v učivu pozadu, budou stejně. „Je to opravdu mazec a přiznávám, že dost deprimující,“ konstatovala jedna z učitelek, která má přípravu na starosti a jež si nepřála být jmenována. „Učivo v páté třídě už je za standardní situace hodně nabité, děti se s novou látkou seznamují neustále až do dubna, kdy se přijímačky konají. Tato látka přitom v testech je. I mimo pandemii ji nemají zažitou, ztrácí se v ní a nedokáží ji řádně použít. Co teprve teď,“ pokračuje učitelka.

Zdůrazňuje, že děti, které využívají doučování, na tom ještě nejsou tak špatně. „Ne všechny si ho však mohou dovolit. Navíc je znát, že děti málo čtou, což se pak odráží v tom, že se nedokáží orientovat v textu a nevidí gramatickou chybu, která bije do očí. Právě přitom takové úkoly se v testech objevují,“ dodává pedagožka, která rodiče uklidňuje, že do zkoušek ještě zbývají čtyři měsíce a za tu dobu se podle ní dá mnoho dohnat. Přesto by velice uvítala, kdyby ministerstvo školství pandemickou situaci zohlednilo.

A ministerstvo už na tom pracuje. „Stále se vede debata s odbornou veřejností o jednotných přijímacích zkouškách, závěrečných zkouškách a státní části maturit. Variant je několik, do konce listopadu bychom je v návaznosti na to, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, rádi představili veřejnosti,“ říká k plánům ministerstva jeho mluvčí Aneta Lednová.