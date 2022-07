Těhotenství Honzíkovo maminky probíhalo naprosto v pořádku a oba rodiče se moc těšili až přijde den D a uvidí svého chlapečka. Bohužel po protahovaném porodu, který trval 22 hodin, musel být Honzík dvakrát oživován. Následkem těžké hypoxie má postižený mozek a tedy i problémy s pohybem, v diagnóze nechybí epilepsie a svalová hypotonie. Rodina se snaží s Honzíkem podstupovat co nejvíce pohybových terapií, neboť je po nich na Honzíkovi vidět veliký pokrok a spokojenost. Všechny tyto terapie, které je důležité pravidelně opakovat a kompenzační pomůcky jsou samozřejmě pro rodinu neskutečně finančně náročné.

Terezka je statečná a šikovná holčička, která bojuje každý den s tím co ji život přinesl. Po narození se zjistilo, že má vzácné genetické onemocnění, trizomii 12chromozonu to znamená mírnější formu Pallister Kilian syndromu. Onemocnění je to velmi vzácné, závažné a bohužel je neléčitelné, ovlivňuje hybnost svalů, komunikaci, zrak, celkový motorický i mentální vývoj. Díky rehabilitacím dělá Terezka stále malé pokroky.