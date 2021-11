Zatímco prodavačky za pokladnami v hypermarketech musí svou pracovní dobu odkroutit s povinnými respirátory na obličeji a mají jen krátké pauzy na to, kdy si je mohou sundat, mnohým lidem je za těžko si povinnou ochranu obličeje nasadit jen na pořízení nákupu. Mnohdy jen lidé zapomenou. Jsou ovšem i tací, kteří to ignorují záměrně.

Redakce Deníku podnikla ve středu dopoledne reportáž v karlovarském obchodním centru Varyáda se souhlasem jeho vedení, jejímž cílem bylo zeptat se těchto lidí, proč nenosí respirátor. Jak předem Deníku potvrdila ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Lenka Petráková, každý, kdo vstupuje do uzavřeného prostoru, tedy i do obchodů, je totiž povinen respirátor používat.

Během dopoledne jsou ve Varyádě jen desítky zákazníků. Během 10 minut potkala redakce čtyři lidi bez povinného respirátoru. Pouze jeden starší muž odpověděl Deníku slušně. "Jsem z vesnice a úplně jsem na to zapomněl. Přišel jsem si koupit boty," omlouval se muž a okamžitě si sahal do kapsy pro respirátor. Dvě velmi upravené mladé ženy s kočárkem vjely do prodejny potravin, aniž by měly respirátor. Na slušně položenou otázku, proč tak neučinily, podrážděně odsekly: "No a? Mám ho tady v kapse. Jsme očkované." Později už se pohybovaly po obchodě s ochranou.

To urostlý padesátník vyšší postavy byl ještě ostřejší. "Proč ho nemám? A co je vám do toho?" odvětil velmi podrážděně. Na připomínku, že to je povinnost daná mimořádným opatřením, hrubě odpověděl: "Jaká povinnost? Jaká mimořádná opatření? To tu děláte nějakou senzaci?"

Pravomoci podnikatelů vůči takovým hříšníkům jsou ovšem omezené, zakročit může jen hygiena a policie. "Respirátory jsou opravdu v obchodech povinné a je zodpovědností každého člověka dodržovat mimořádná opatření, která to nařizují. Zda mohou obchodníci takového zákazníka vykázat? Ostraha je může upozornit. Vzhledem k tomu, že se setkáváme v řadách veřejnosti s rostoucí agresivitou, doporučila bych v některých případech přivolat policii. Sama jsem zaregistrovala, že lidí bez respirátorů v obchodech přibývá, a je to velmi sobecké jednání," vysvětlila ředitelka hygieny.

Jak upřesnila mluvčí hygieny Michaela Zajíčková, kontrolovat a pokutovat ty, kteří opatření ignorují, může vedle Policie České republiky také policie obecní, tedy strážníci městské policie. "Je to na základě zákona 2432020. Pokutovat takové lidi mohou tyto orgány proto, že porušují mimořádná opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví a narušují tím veřejný pořádek. Takové pravomoci ostraze obchodů nepřísluší," doplnila mluvčí.

Podle ředitele marketingu a komunikace Varyády Martina Malého je většina jejich zákazníků naštěstí ukázněná. "Jde jen o pár případů a většinou si neuvědomí, že musí respirátor mít. Naše ostraha je proto upozorní a většina lidí nakonec poslechne. Naštěstí nejsme stále jako na Slovensku, kde jde o organizované a záměrné jednání některých skupin obyvatelstva," konstatoval Malý.

Samy prodavačky chování takovýchto zákazníků odsuzují. "Sedíme za pokladnami celé dny v respirátorech. Jejich jednání je naprosto sobecké, bezohledné a arogantní," shodly se dvě oslovené prodavačky.