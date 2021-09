Už na konci letošního roku má být hotová územní studie objektu Staré vodárny, kterou před lety získalo město Karlovy Vary do své správy. O tom, k čemu bude sloužit, se vedou diskuse už delší dobu. Studii má nyní na starosti kancelář architektury města (KAM). Jak uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO), město na tuto studii získalo dotaci ve výši 1,95 milionu korun.

"Na tuto hotovou studii by pak měl navazovat samotný projekt. Kdy by se mohlo začít s realizací? Záleží na tom, zda se najde shoda na využití. Začít by se mohlo nejdříve v roce 2022 či 2023," upřesnil náměstek Trtek.

Využití vodárny je součástí zpracování studie na celou lokalitu, do níž spadá i areál Kattenbecku či protější zástavba s plynárnou i Koupelnami Ptáček. "Co se týče samotného objektu vodárny, tak by měl být v budoucnu víceúčelový, volnočasový, volně přístupný veřejnosti a jednoduchý na údržbu," poznamenal Trtek.

Zatímco v areálu Kattenbecku, který patří městu Karlovy Vary, zamýšlí vedení radnice postavit parkovací dům a nové moderní zázemí městské policie, v části u plynárny je situace odlišná. "Pozemky tam jsou v soukromém vlastnictví. Ale v budoucnu, dejme tomu v horizontu 20 až 30 let, by tam mohla vzniknout nová městská čtvrť, a to rezidenčního typu bydlení," vysvětlil náměstek.

Náklady na budoucí využití vodárny budou vysoké, projekt není ale součástí akcí, které chce město realizovat prostřednictvím úvěru ve výši 750 milionů korun. Ty si Karlovy Vary půjčily na důležité investice, například na výstavbu nového Dvorského mostu, výkup ubytovny v Charkovské ulici či realizaci náplavky v Tuhnicích. "O výkupu některých objektů v rámci celého prostoru, například truhlárny, opravdu neuvažujeme. Řadu domů budeme muset v samotné vodárně zbourat, protože jsou v dezolátním stavu. Otázkou je, zda například zachovat současné filtry. Areál si ovšem chceme nechat, protože jde o strategické pozemky města, proto se nám nechce předávat je někomu dalšímu," dodal Trtek.

Jak doplnil mluvčí radnice Jan Kopál, zpracování územní studie na tuto lokalitu podmiňuje také připravovaný územní plán. "KAM pro spolupráci na tomto projektu oslovil atelier Jiran a partner, studie je aktuálně ve fázi dokončeného a projednaného konceptu, připravujeme jeho projednání s karlovarskou odbornou veřejností a do konce tohoto roku by měl být vyhotoven čistopis," uzavřel Kopál.