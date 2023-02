Od 13. února až do 29. října letošního se plánuje uzavírka provozu v úseku mostu Pata v okrese Cheb při stavbě I/64 rekonstrukce mostu 64-006 Pata. "V první etapě rekonstrukce bude kyvadlový provoz řízen pomocí světelného signalizačního zařízení po východní straně silnice I/64 o minimální šíři 3,5 metru, a to v době 13.února až do 31.března," uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková. Ve druhé etapě rekonstrukce bude obousměrný provoz veden po provizorní pozemní komunikaci a po mostním provizoriu západně od silnice I/64, a to v době od 1. dubna do 22. září.