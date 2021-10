„Rybáři zajistili rybník a naučili nerybáře navlékat na háček žížalu. Po chycení několika kaprů je očistili, naporcovali, a ještě na místě, v plechové udírně, vyudili. Byla to náramná pochoutka. Myslivci zajistili střelnici, zbraně, náboje a instruktora střelby. Tady došlo k nevídanému výsledku. Potápěči porazili myslivce v mysliveckém kole ve střelbě na asfaltové holuby. Bývaly to vždy pěkné akce, na které jsme si také zvali hosty. Za pěkného počasí se potápěčská akce konala na zatopeném lomu v Pavlovicích. Pod vodu s přístrojem se odvážilo několik našich členů. Všichni přežili,“ usmívá se Soukup a vyjmenovává další neprofesionální filmaře. „Karel Pácal, Petr Karban, Rudolf Tomšů a Milan Kraft, železničář, který nám na filmy nahrával zvuk. Natočili jsme mnoho filmů, které jsme posílali na různé soutěže u nás i v zahraničí a získali řadu ocenění. Pravidelně jsme s našimi filmy v pořadu Křeslo pro hosta aneb Máme doma kameru seznamovali diváky.“

V Terozu vyráběli napájecí automaty pro telata a ovce. Od roku 1975 automat zmodernizovali a součástí ovládání byly i polovodiče. „Říkalo se mu ´železná kráva´. Dalším naším výrobkem byl dávkovač jadrných krmiv a řada dalších nových výrobků pro zemědělce,“ poukazuje František Soukup a dodává, že na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích jejich výrobky získaly významné ocenění tzv. Zlatý klas. „Dostaly se až do Moskvy na výstavu nejlepších mládežnických zlepšovacích návrhů.“

V duchu tehdejších hesel usoudili, že by jim vedení firmy mohlo pomáhat, třeba i ohledně amatérského filmu. „Proto jsme v roce 1971 založili v naší dílně BSP.“

Pamětní knihu založili v tehdejším Terozu se vznikem takzvané Brigády socialistické práce a dnes je kronika v péči amatérského filmaře Františka Soukupa. Samotná „brigáda“ totiž dopomohla k rozvoji amatérského filmu na Tachovsku. „Začátkem sedmdesátých let vedení podniků a úřadů tlačilo na různé kolektivy, aby si založily brigádu socialistické práce (BSP). Mezi pracovníky k zakládání takových brigád byla ale nechuť. Pracoval jsem v Technickém rozvoji (TEROZ) jako mistr na montážích a pak jsem byl přeložen do hlavního závodu,“ říká pan František a pokračuje ve vyprávění, že jako mistr dostal na starost vývojovou dílnu, která byla udělaná ze staré stodoly za hlavní budovou závodu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.