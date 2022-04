I když je na takzvané Silnici smrti, tedy na komunikaci I/6 vedoucí z Karlových Varů na Olšová Vrata, která je plná zatáček, umístěna značka o měření rychlosti už od loňského září, k ostrému startu radaru došlo až nyní. A to v noci z 19. na 20. dubna. Motoristická veřejnost neměla ani tušení, že tu rychlost není za celé ty měsíce měřená. To ale vedlo k větší ukázněnosti řidičů. Důvodem, proč se radar spustil až nyní, byla potřebná příprava na jeho obsluhu.

K umístění zařízení se silničáři společně s policisty rozhodli poté, co tam vloni o letních prázdninách došlo hned k několika smrtelným nehodám, při nichž dokonce zemřely dvě děti. V závěru prázdnin se tak řešilo, jak silnici udělat bezpečnější. Řešeních bylo hned několik - položit na komunikaci zdrsněný koberec, umístit podél ní varující dopravní značky o úseku smrtelných nehod, instalovat sem měřící zařízení a snížit rychlost za mokra na 70 kilometrů v hodině. Silničáři dokonce uvažovali, že by zrušili stoupající pruh, čímž by došlo k rozšíření zbývajících dvou. Jen na tento návrh nakonec ale nedošlo.

"Radar je v provozu od půlnoci z úterý na středu. Nyní uvidíme, kolik řidičů dopravní předpisy respektuje, zda jednotlivci nebo větší počet," uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnice Lukáš Hnízdil. Zároveň konstatoval, že se situace na této komunikaci od podzimu výrazně zklidnila. Za to podle něho může nejen zdrsněný mikrokoberec, ale pomohla i osvěta a právě i informace, že je tu rychlost měřená, i když tomu tak ve skutečnosti nebylo.

Měřící zařízení na silnici I/6 v úseku mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty má na starosti magistrát města. "Radar jsme spustili. Počítáme, že ale až tak za měsíc budeme mít z něho relevantní výstupy," poznamenal karlovarský radní pro oblast dopravy Martin Dušek.

Hodnoty z radaru sledují čtyři noví zaměstnanci magistrátu. "Ty jsme museli přijmout a proškolit je. Obsluha není zcela jednoduchá, protože tito úředníci pracují s neveřejnými daty," doplnil radní Dušek. I když zaměstnanci spadají pod státní správu, peníze na jejich odměny jdou z městské pokladny.

Podle krajského koordinátora BESIPu Lukáše Hutty je měřící zařízení jedna z nejlepších metod, jak snížit nehodovost na dané komunikaci. "Věřím, že radar tu skutečně pomůže nastolit větší bezpečnost. Je logické, že pokud lidé vědí o úseku, kde se měří, tak tam jezdí pomaleji. Sám osobně vnímám, že za ty poslední měsíce se tady situace výrazně zlepšila," uzavřel Hutta.

A jak doplnil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal, hasiči tam od začátku roku zasahovali u čtyř nehod, ani v jednom případě nešlo o smrtelnou. "K jedné, ke které došlo u čerpací stanice, byl přivolán vrtulník, další tři se pak staly poblíž odbočky na Olšová Vrata," dodal mluvčí hasičů.