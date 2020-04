V jakém režimu nyní pracuje karlovarské infocentrum?

Pobočka infocentra je z nařízení vlády od 13. března uzavřena. Na ředitelství docházím jen já, paní účetní a jeden marketingový specialista. Máme momentálně luxusní podmínky v podobě vlastní kanceláře pro každého z nás. Ostatní kolegové a kolegyně pracují na dálku.

Nakdy plánujete přesun společnosti do nových prostor, do původní balíkárny na hlavní poště ve Varech?

Bohužel se v této otázce ještě nepodařilo stanovit jasný harmonogram i přes naši snahu celou záležitost uspíšit. Spolu s kolegy architekty z KAMu, kteří nám velmi pomohli a udělali velmi zdařilou studii budoucí podoby pobočky infocentra, momentálně komunikujemes vedením pošty o dalším postupu a potřebných pracích na interiérech. Vzhledem ke zdržení se nabízí využít nový dotační program iROP 2021, který má přesně na náš projekt vyčleněnou kapitolu, a celý přesun by tak šel jeho pomocí financovat. Což by v momentální situaci velmi pomohlo městu, které bychom v investici zatížili zcela minimální částkou.

Jak vnímáte současnou ekonomickou situaci lázní, kdy hotely bojují o přežití?

Vnímám ji bohužel jako tragickou. Myslím si, že v Karlových Varech převyšuje nabídka poptávku. Zejména co se týká ubytovacích služeb. Nikomu nepřeji nic zlého, ale nyní se ukáže, které vedení zvolí dobrý přístup a z celé krize ve finále vyjde s co nejmenšími ztrátami. Ne nadarmo se říká, že správné investice v krizi jsou nejlepší. Je potřeba se na momentální totální nucenou uzavírku dívat z jiného úhlu. Brát ji jako příležitost vnímat svou dosavadní činnost z venku – zhodnotit, zda jsme doposud vše dělali správně a jestli něco nejde udělat jinak a lépe.

Až se koronavirus podaří přemoci, jaký byste zvolil recept na oživení lázní?

Podle mého laického názoru nemůžeme virus „přemoci“. On tu s námi bude již napořád, časem se opět objeví nová mutace. Je potřeba být již propříště lépe připraveni, abychom nemuseli přijímat tak drastická opatření, jako je celková karanténa, omezení pohybu, uzavření všech veřejných aktivit, a dokoncei hranic. Postižené těmito opatřeními budou nejenom lázně, ale i kultura, sport, školství, služby a v neposlední řadě především sami lidé, zaměstnanci, majitelé i živnostníci. Cestovní ruch takovouto totální stagnaci snad ještě nezažil. Restart lázeňství bude opravdu bolestivý a komplikovaný. Recept na něj v těchto dnech se všemi angažovanými hledáme. Těch cest je víc, žádná z nich ale nezajišťuje mávnutí kouzelným proutkem a obnovení lázeňství během krátké doby. Troufám si říci, že v cestovním ruchu ponese COVID-19 následky ještě v sezónách 2021 a 2022. Problematika lázeňství je nyní tak rozsáhlá, že nepomůže nic jiného než jasně deklarovaná podpora od státu. Především finanční. A dostatečně „tučná“.

Čekal jste, že ta situace bude tak drastická?

Ještě na přelomu roku, když jsme sledovali zprávy o šíření epidemie v Číně, si to nedovedl představit a předpovídat asi nikdo z nás. Takových lidí, kteří dokáží tyto scénáře odhadnout, je na světě opravdu hrstka a mnohdy nejsou jejich hlasy vyslyšeny, protože by lidé, vlády a vedení museli přijmout nepopulární opatření již v době, kdy se zdá takovýto rozsáhlý dopad jen málo pravděpodobný. A zrealizovat jakákoliv sankční opatření v konjunktuře si opět málokterý ze současných politiků dovolí. Já sám jsem si dopady uvědomil asi po prvních TK naší vlády, kdy se začalo přistupovat k omezením.

Pracujete i nyní na propagaci lázní?

Propagaci lázní jsme minimalizovali, respektive nevykládáme na ni žádné prostředky. Pracujeme jen se sociálními sítěmi a on-linem. Ani do inzerce, ani do kampaní momentálně neinvestujeme. Silnou a viditelnou marketingovou kampaň připravujeme a spustíme ji hned po uvolnění restrikcí. Nyní mají lidé poněkud jiné starosti než řešit, kam pojedou na dovolenou nebo kdy se konečně dostanou do lázní. Ten čas určitě nastane. Odhaduji ho optimisticky na konci dubna a v květnu. Nejdůležitější je nyní počkat na avizovaný vládní plán postupného rušení omezení. Pak lidé začnou mít opět alespoň trochu jistoty. Budou konsolidovat rodinné rozpočty a začnou se rozhodovat, zda vůbec, případně kde stráví svou letní dovolenou a kam budou v rámci republiky cestovat.

A kam jej směrujete, protože pokud se neotevřou hranice, pak do lázní zahraniční hosté přijet nemohou. A hoteliéři se obávají například o odborné pracovníky v balneocentrech. Tvrzení, že všechny zaměstnance neuživí, vystihuje tuto dobu…

Ano, bohužel neuživí. Některé hotely již přistoupilya avizovaly dlouhodobé uzavření a propuštění personálu. S propagací samozřejmě začneme v Čechách. Jinou možnost ani nemáme. V momentě otevření hranic se začnou vracet především opakovaní hosté z našich tradičních trhů. Naváží na ně odvážnější, kteří již nebudou mít strach z nákazy. A také turisté, kteří budou chtít využít příznivých cenových nabídek. Rozjezd a restart sezóny 20 bude ale zcela jistě o domácím cestovním ruchu. A zcela jistě nebude o výdělcích, ale o tom, skončit v pozitivní nule.

Na lázeňství jsou navázány další služby, které by mohly krachovat. Jak by živnostníci měli postupovat?

Dodavatelé se musí spojit se svými odběrateli a společně si vyjít vstříc. Ať už cenově nebo v rámci přidaných služeb, spolehlivosti, kvality apod. Nic jiného nezbývá. Tak jak musí v této těžké době pomoci stát, měly by si následně pomáhat i jednotlivé podnikatelské subjekty. Bude to velmi těžké, ale opět to vnímám jako příležitost a šanci pro ty, kteří se nebudou bát některé věci změnit, přizpůsobit a vylepšit. Určitě budou tací, kteří přijdou s novými věcmi a přístupy.

Organizátoři karlovarského mezinárodního filmového festivalu stále doufají, že se nezruší a bude se konat i letos. Jste stejného mínění?

Také doufám. Pan Bartoška je ale velký herec a ještě větší hráč. Myslím, že se nenechá odradit a vymyslí formu festivalu, tak aby se uskutečnit mohl. Karlovým Varům a regionu by pomohlo například jeho rozložení do celého léta – takové filmové letní Vary. A následovat by mohlo případné podzimní grande finále. A festival by mohl být mezinárodní. To jsou ale jen myšlenky, kterými si jistě prošlo již celé vedení a produkce festivalu s Jiřím Bartoškou v čele. Já se těším, s jakou netradiční verzí 55. ročníku přijdou.

Jak se připravit do budoucna, abychom takovéto situaci mohli čelit rychlea možná efektivněji?

Tato situace nás už momentálně učí mnoha věcem. Především že není možné se na současný a budoucí chod světa dívat čistě ekonomicky. To prostě do nekonečna nejde. Musí se změnit náš celkový přístup. K ekologii, ke kultuře, ke zdravotnictví, k politice a mnohému dalšímu. Pokud budeme stále jen konzumenti, příroda si na nás dříve nebo později vymyslí něco úplně jiného než respirační virus. Momentálně jsme se naučili a opět se ukázala obrovská míra solidarity. Myslím, že na vietnamskou komunitu už nebude nikdo nahlížet tak jako dosud. Zdravotníci, vědci, inovátoři, lokální samosprávy – těm všem, a určitě jsem mnoho dalších vynechal, těm všem patří obrovský dík za jejich nasazení, energii a solidárnost.

Jaké si tedy z nynější situace vzít ponaučení?

Již Platón ve starém Řecku konstatoval: „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“ Z mého pohledu je to hlavní poučení, tedy politické uvědomění, kultura a zodpovědnost. Protože další krize zcela jistě dříve nebo později přijde. Na ni ale potřebujeme leadery, ne bosse. Pak bude rychlost a efektivita každé krize samozřejmostí. Pokud ale budeme nadále poslouchat populisty jakéhokoliv směru, žádná krize nebude překonána bez velkých ztrát na všech pozicích.