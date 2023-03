Strážníci si vozu všimli při kontrole městské části Rybáře, protože mu nesvítilo zadní světlo. "A to většinou bývá, až na pár výjimek, podezřelé," uvedla v pondělí karlovarská městská policie na svém webu. Proto hlídka vyjela za autem a po několika metrech využila svého oprávnění a chtěla řidiče vozidla zastavit. Na to však třiatřicetiletý řidič nereagoval a dál pokračoval v jízdě. Zabočil však do slepé ulice.