Druhý den pokračuje oprava strategického kruhového objezdu u Globusu v Jenišově, který slouží i jako sjezd z rychlostní komunikace D6 ve směru od Sokolova na Karlovy Vary. Ačkoliv Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) záměrně naplánovalo frézování a novou pokládku asfaltu na víkend, kdy je státní svátek, dopravním komplikacím se nevyhnulo. A řidiči nadávají a zuří. Sprostými nadávkami častují i pracovníky, kteří dirigují na místě dopravu ve všech ramenech okružní křižovatky. Dlouhé kolony aut se tvořily především od sjezdu z D6 od Karlových Varů a také od Doubí, kde vozidla stála až k autosalónu Škoda.

"Prioritou je, aby se nezahltil provoz na dálnici, aby kolona nestála až na rychlostní silnici. Proto vozidla upřednostňujeme právě na tomto rameni. Sjezd od Sokolova jsme nechali úplně zavřený," vysvětlil Jakub Schlaier, který je jedním z několika lidí, kteří dopravu u křižovatky řídí.

Nejen on, ale i například řidič finišéru, si postěžoval, jak jsou řidiči sprostí. "Nadávají nám, my za to ale nemůžeme. Oprava se udělat musí a schválně byla naplánována tak, aby co nejméně zkomplikovala dopravní provoz. A jsou i tací řidiči, kteří nám schválně do čerstvé pokládky najedou a my pak musíme znovu asfalt uhlazovat," postěžoval si Schlaier.

Auta stála v koloně i ve směru od Globusu, kam mnoho lidí zamířilo v neděli proto, že v sobotu byly obchody zavřeny kvůli státnímu svátku. "Potřebovala jsem dnes zkrátka nakoupit. Nějak jsme si doma neuvědomili, že 8. května je zavřeno. A přiznám se, že o opravách na tomto kruháči jsem neměla ani tušení. Zasekala jsem se tu v zácpě na pěkně dlouho," poznamenala Petra Buriánková.

Dopravní problémy se dají v Karlových Varech předpokládat v nadcházejících 14 dnech, protože od pondělka 10. května se na dva týdny kvůli nutné opravě zavírá Chebský most. Během této doby tak budou mimo provoz hned už dva strategické karlovarské mosty.