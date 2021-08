Možná více než rok bude pro všechny uzavřen most v Šemnici přes řeku Ohři.

Možná více než rok bude pro všechny uzavřen most v Šemnici přes řeku Ohři. | Foto: Deník/

Autem už po něm řidiči neprojedou od konce minulého týdne. Vyplnila se tak varování, o nichž Krajská správa a údržba silnic předem informovala. Podle ředitele Jiřího Šlachty je most pro automobily rizikový a dle posouzení autorizovaného inženýra v oboru mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT a další zatížení dopravou a by neunesl. "Je proto třeba jeho úplná uzavírka. Ta je stanovena od 11. srpna do 19. července 2022," uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Ślachta.