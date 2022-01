Náměstek Kopfstein vysvětluje, že s firmou vlastně už nemá nic společného. "Těch zbývajících deset procent jsem si ponechal na důchod," reagoval s tím, že smlouva mezi firmou a vlastníkem vily byla podepsána už v létě. Přehled o zakázkách společnosti tedy má, což potvrdil i dalším vyjádřením: "Já pana Nazarbajeva neznám. Jednali jsme s člověkem, který je Čech. Práce zde začaly už vloni, kdy ještě žádný konflikt v Kazachstánu nebyl."

Podívejte se: Blízcí exprezidenta Nazarbajeva mají ve Varech luxusní nemovitosti

Podle něho Stasko provádí na vile úpravy, aby do objektu nezatékalo.

Na dotaz, zda je etické uzavírat smlouvu s vlastníky nemovitosti, jejíž majitelé mohou být kontroverzní, odpověděl: "Smlouva byla uzavřena před konfliktem na Kazachstánu. I když budou baráky patřit komukoliv, tak je přece nenechám chátrat, aby hyzdily naše město."

Pro hejtmana Petr Kulhánka (KOA), který je zároveň karlovarským opozičním zastupitelem, je morálka hodně důležitá. "Proto považuji za důležité z hlediska morálky i to, pro koho pracuji. V tomto případě bych to posuzoval i z mezinárodního hlediska," poznamenal hejtman.

Nad zakázkou se podivil i jeho náměstek a další karlovarský opoziční zastupitel Jindřich Čermák (Piráti). "Pecunia non olet aneb že peníze nesmrdí bylo známo už ve starém Římě. Ne každý považuje spolupráci s autoritářskými režimy, mezi které Kazachstán patří dlouhodobě, za něco odsouzeníhodného. Možná někteří lokální politici vnímají Kazachstán optikou fiktivního Borata, ale ten by nestřílel do vlastních spoluobčanů. Zase buďme upřímní, podobně by se v takové situaci zachovala většina lidí, ale třeba by považovali aspoň za slušné a korektní se omluvit a dávat si na problematické situace větší pozor. Ale to bychom po některých vládcích našeho města chtěli asi hodně," reagoval zastupitel.