Kvůli vysokým nákladům na provoz bazénu, které vedly do červených čísel a dostávaly do ztrátovosti i domov dětí, chtěl kraj bazén definitivně uzavřít k 1. lednu letošního roku. Kvůli velké kritice nejen občanů, sportovců ale i vedení města Karlovy Vary nakonec krajští zastupitelé dali bazénu ještě šanci. V prosinci loňského roku rozhodli, že se termín uzavření posune na konec školního roku, zároveň se také zavázali, že mezitím budou hledat řešení pro zachování provozu a že se na těchto jednáních má aktivně podílet i město Karlovy Vary.

Jednou z možných variant právě bylo, že se bazén od domova dětí oddělí a že ho bude spravovat vlastní příspěvková organizace. Podle české legislativy není totiž možné, aby krajská příspěvková organizace dotovala doplňkovou službu, kterou je provoz bazénu. Bazén není schopen zisku, což se negativně prolíná v účetnictví domova dětí. Ten se snaží ztrátu vyrovnat komerčním pronájmem internátu a navíc pak podle krajského radního Čermáka nezbývají peníze na rekonstrukci, kterou internát potřebuje.

"Krajští zastupitelé už odsouhlasili, že bazén bude mít oddělenou strukturu a bude mít vlastní organizaci. Vypsali jsme proto výběrové řízení na post jejího ředitele. Předpokladem je středoškolské vzdělání a minimálně pět let praxe na vedoucí pozici," doplnil radní Čermák.

Jeden problém kolem drahovického bazénu je tak vyřešen. Tím druhým je otázka, kdo ho bude spravovat. Jak už bylo zmíněno, provoz je ztrátový, a tak dokonce padl návrh, že když slouží především Karlovarákům, měly by ho mít pod sebou Karlovy Vary. Vedení magistrátu to ale zásadně odmítlo. "Těch způsobů, jak by mohl fungovat je více, ale pravděpodobně zůstane pod krajem. Jednali jsme například i o možnosti, že by spadal pod KV Arénu, tato varianta ale padla. S KV Arenou ale dolaďujeme, jak by provoz mohl konkrétně vypadat," poznamenal krajský radní.

Bazén v Drahovicích může sice navštěvovat široká veřejnost, kvůli malé informovanosti je ale málo využíván. Bazén v KV Areně pak nápor nezvládá. "Předběžně jsme rozhodli, že bazén v Drahovicích budou využívat jen kluby, které tu budou v nájmu. Když je sem přesměrujeme z KV Areny, kde jich nyní řada plave, uvolní se kapacity v KV Areně pro veřejnost. Nemyslíme si totiž, že by zájem z řad běžných návštěvníků o bazén v Drahovicích byl velký, když tu schází doplňková činnost, jako je třeba v KV Areně," vysvětlil Čermák.

Jak dodal, výhodou je, že drahovický bazén nepotřebuje v nejbližších letech pro další zachování provozu příliš velké investice. Jde jen o výměnu filtrů, což jsou náklady v řádu desítek tisíc korun.