Sadaři ve Vranově na okraji Břas prošli zatěžkávací zkouškou na jaře. Mohli sice odbavovat zákazníky, jenže nakupující ze sousedních okresů k nim kvůli koronavirovým opatřením pár týdnů nesměli přijet. „Přesto jsme loňskou sklizeň prakticky vyprodali,“ usmívá se spolumajitel Richard Schwarz. Souvisí to i s faktem, že úroda 2020 prý nebyla nijak ohromující a letos to má být přece jen lepší.

Pozitivně se projevilo období dešťů, protože zemědělci vláhu potřebují. Na opačné misce vah se však objevili škůdci, jimž vlhko svědčí. Ke slovu tak musela přijít citlivá aplikace chemie. „Téměř se ale nedostavily květnové mrazíky, které znamenají pohromu pro stromořadí,“ pochvaluje si sadař.

Přeje si, aby jablek nebylo málo, ale těžké s odbytem je to podle něj i při rekordních výnosech. Na severu Rokycanska totiž nadále preferují lokální odběratele. Kromě dvou svých prodejen (Vranov, Plzeň-Doubravka) cestuje ovoce do škol, hotelů, restaurací, atd.

Na pultech jsou zatím letní odrůdy Julie, Discovery a Hana. Během příštího týdne se přidá populární James Grieve, jehož předností je až dvouměsíční skladování. Sortiment je rozšířený o rané švestky a výpěstky tuzemských partnerů: kmín, česnek, brambory, cibuli, med nebo broskve.

HLEDAJÍ BRIGÁDNÍKY

Se startem hlavní sklizně Schwarz počítá v polovině září, kdy brigádníci otrhají především Rubíny a Bohemie, odrůd bude dohromady ke dvaceti. Osvědčení česáči se opět hlásí, ovšem práce by se našla ještě pro pět pomocníků. Sklizeň by měla skončit do konce října.

Rovněž v Nebílovech na jihu Plzeňska jsou letní odrůdy jablek prakticky sklizené. Další přijdou na řadu kolem 10. září s tím, že letos to vypadá na průměrnou úrodu. „Loni jsme sklidili přes 400 tun, teď to bude o něco slabší. Především kvůli chladnějšímu jaru,“ předpovídá vedoucí Jana Zikmundová.