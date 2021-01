Karlovy Vary mají za sebou jednu ze tří aktuálních rekonstrukcí kolonád. Zatímco Mlýnská a Vřídelní na svou novější podobu ještě čekají, Sadová vstoupila do roku 2021 v novém. Tou nejzásadnější akcí na ní bylo přestěhování Sadového pramene do jednoho z altánů kolonády.

Sadový pramen změnil v rámci rekonstrukce kolonády své místo. Na začátku listopadu restaurátor Miroslav Žán umísťoval s asistentem do kolonády nový sokl a na něj očištěnou sochu Hygie. | Foto: Foto: MMKV

„Pramen včetně sochy Hygie se přestěhoval ze suterénu vojenského ústavu přímo do předního altánu kolonády, bude tedy vyvěrat přímo na ploše kolonády podobně jako nedaleký Hadí pramen, který je ve druhém altánu. To je dobrá zpráva především pro lidi se sníženou pohyblivostí, nebudou muset sestupovat do poněkud temného suterénu,“ uvedl mluvčí radnice Jan Kopál.