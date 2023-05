Moskevskou ulici zdobí speciální odrůda sakur zvaná Kanzan, před kterou se ukláněli mniši a vzdávali jí dík.

Většina karlovarských patriotů dá jistě za pravdu, že květen je tím nejkrásnějším měsícem ve městě. Právě v tuto dobu totiž rozkvétají mnohé parky i díky rozličným barvám rododendronů a jim příbuzným azalkám. Za krásu tohoto období ale mohou i okrasné sakury, které rostou hned na několika místech v Karlových Varech. Vedle Divadelního náměstí se staly naprosto nepřehlédnutelnými i na Moskevské ulici, kde za roky své vegetace vytvořily střechu nad místními chodníky.

Je to už přitom překvapivě více než dvacet let, co tam byly vysázeny. Stalo se tak při kompletní rekonstrukci této strategické komunikace, která je spojkou do obchodně správní části města. Ta byla totiž realizována už v roce 2001. Za to, že se sakury staly naprostou dominantou a ozdobou Moskevské ulice, může někdejší ředitelka dnes již zaniklé městské organizace Správy lázeňských parků Zuzana Macešková.

„Tenkrát jsem zpracovávala projekt ozelenění celého prostranství. Cílem bylo, abychom do Karlových Varů dostali kvetoucí stromy. Do té doby bylo totiž ve městě tradicí osazovat ulice velkými stromy, jako jsou kaštany a lípy, které se musí prořezávat. Účastnila jsem se řady školení, pracovních cest a když jsem viděla sakury, byla to pro mě jasná volba. Ty vlastně nezdobí jen Moskevskou ulici, ale i další části Tuhnic,“ vzpomíná někdejší ředitelka lázeňských parků.

Odrůda, která roste na Moskevské ulice, je speciální. Její název je Kanzan. Patří vůbec k těm nejkrásnějším druhům sakur a své jméno dostala dokonce po starobylém buddhistickém chrámu. Tomuto stromu se mniši ukláněli a vzdávali mu dík. „Jejím typickým rysem je, že vytváří deštníkovou korunu,“ upozorňuje Macešková. Právě díky tomu udělá nad chodníkem stromovou střechu. „Bohužel, kvete jen pár dní, ale i tato velmi krátká doba za to zkrátka stojí. Pokaždé, když kolem procházím a vidím je, dělají mi velkou radost. A jsem pochopitelně ráda, že radost dělají i Karlovarákům,“ dodává zahradní architekta.

Nejen jako odbornice, ale i jako karlovarský patriot, velmi kvitovala změnu v chystaném projektu Divadelního korza. V rámci něho se chystá zásadní rekonstrukce prostoru od Vřídelní kolonády až k Císařským lázním. Součástí záměru je také přeměna Divadelního náměstí, které právě v tuto dobu zdobí také sakury, jenomže se s nimi v původním Divadelním korzu nepočítalo. Už vloni dvě sakury musely být pokáceny kvůli instalaci nové sochy Karla IV. Další měly následovat. Po velké kritice občanů nakonec Kancelář architektury města ustoupila a rozhodla se, že tam sakury ponechá.