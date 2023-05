Sanitky v areálu sokolovské nemocnice nejsou ničím neobvyklým. Sanitku přání tam však viděli poprvé. Přijela na oddělení dlouhodobě nemocných (ODN) pro šestapadesátiletého Honzu z Kraslic, který chtěl vyrazit do přírody, kde to má nejraději. Zdravotní stav mu to bohužel neumožňoval. Jeho sen se mu splnil díky kamarádům a dobrovolníkům, kteří pro něho výlet zařídili. Výjimečný den si opravdu užil. A nejen on. Zdravotníci a dobrovolníci, kteří ho doprovázeli, měli stejnou radost.

Sanitka přání vezla těžce nemocného Honzu do přírody, splnila mu sen | Video: Cichocki Roman

Už jsou tady. Užijte si to. Mějte krásný den. Přesně takto reagoval personál na oddělení, kam si pro Honzu přijela Sanitka přání ve čtvrtek 11. května dopoledne. Kromě nich vyrazili do kopců nad městem i dobrovolníci z chebského Hospice sv. Jiří a zdravotnický personál z ODN.

Honza za poslední měsíce znal jen stěny svého pokoje doma a poté v sokolovské nemocnici. Při vyložení ze sanity u kaple sv. Maří na Kamenici se mu mluvilo těžko. "Pocity mám takové, že teď momentálně mi to vůbec nemyslí. V lese to mám rád, procházel jsem se v něm, když jsem si chtěl utřídit myšlenky a popřemýšlet o životě. To ticho mě vždy uklidňovalo. Zde se cítím nejlíp," říká Honza, který si výlet užíval plnými doušky. Dokonce i počasí přítomným přálo. Po příjezdu ležely mraky hodně nízko. Po chvíli se však protrhaly a bylo vidět od Sokolova až po přehradu Jesenice.

Výjezd do přírody se domlouval rychle. "V hospici mluvil Jan Sebján o svém kamarádovi, který je paliativní pacient a miluje přírodu. Já jsem hned zavolala svému kamarádovi Danovi a zařídili jsme Sanitku přání, která pacienta Honzu odvezla do přírody, kde to má rád. Tohle je úžasný. Měla jsem hroznou radost a těšila se na to. Kluci jsou skvělí. Volala jsem vrchní sestře na oddělení, zda to povolí pan primář. Vše proběhlo během dvou dnů," říká Věra Luhanová, která pracuje u záchranné služby Karlovarského kraje. Kromě toho dochází do zmíněného hospice, rozběhla spolu s dalšími v Chebu pobočku organizace Nádech a řadu dalších dobrovolnických aktivit.

Radost ze splněného přání měl i zdravotnický personál sokolovské nemocnice. "Na následné péči pracuji dvacet let. Na podobné akci jsem ale poprvé. Mám ohromnou radost. Těšila jsem se strašně. Je to skvělý nápad. Doufám, že tomu bude i nadále přát situace a podobné akce budou pokračovat. Na oddělení jsem viděla ohromnou radost i u mých kolegů. Je to to prostě super," říká vrchní sestra z ODN Barbora Sedláková.

"Řekl mi, že má rád přírodu, tak jsme ho sem vzali. Díky vstřícnosti březovské radnice jsme mohli zajet sanitou až ke kapli. Také má rád bramboráky, které jsem mu musel koupit, to mi připomínal. Dá si je až přijedeme z výletu. Máme v plánu zastavit se cestou někde i na obědě, ať si dnešní den Honza opravdu užije," říká iniciátor celé akce a kamarád šestapadesátiletého Honzy Jan Sebján, který pracuje v Hospici sv. Jiří.

Sanitka přání je v republice unikátem. Je jednou ze dvou, které v republice jezdí a plní přání pacientům v paliativní péči, tedy komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou poskytovanou pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

"Sám jsem se musel vypořádat se závažnou nemocí, tak vím, jak je důležité pomáhat těm, co to potřebují. Poprvé jsem viděl Sanitku přání na stáži v Izraeli. Zjišťoval jsem informace a zjistil, že tento projekt založil před 15 lety v Holandsku řidič sanitky Kees Veldboer. Při převozu se mu těžce nemocný pacient svěřil, že by jako bývalý námořník chtěl ještě jednou plout na moři. A on mu nedokázal odmítnout. Název Sanitka přání vychází z myšlenky splnit poslední přání osobám na sklonku života, a to za pomoci dobrovolníků a vlastní sanitky," říká Daniel Karták, říká spoluzakladatel Sanitky přání v České republice.

Další možností, co dobrovolníci pomocí sanitky mohou pro lidi s vážným onemocněním a na sklonku života udělat, jsou například návštěva ZOO, milovaného člověka, který již není mobilní, návštěva určitého místa, na které má pacient zvláštní vzpomínky a jiné. "Jsou to jednoduché věci s velkým významem," zdůrazňuje Karták.

Je možné realizovat i náročnější přání, jako jsou například výlet lodí, návštěva koncertu, sportovního utkání či divadla. To vše pod vedením odborného personálu a sanitky s pohodlnými nosítky. Služba je pro klienta zdarma. Provoz je financován díky dárcům, ať už se jedná o soukromé osoby, firmy, větší společnosti či státní správu. Přispět na projekt libovolnou částkou může každý. Číslo transparentního účtu je 2002444755/2010.

"Sanitka přání funguje od poloviny ledna tohoto roku. V Sokolově jsme plnili třinácté přání, ale už máme domluvená další dvě. Příběhy, u kterých jsme byli, jsou opravdu silné," dodává Karták.