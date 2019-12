Nejenže zde opadává zdivo a opravu by si zasloužilo i chatrné zábradlí, ale schody bývají plné odpadků, střepů z lahví od alkoholu, není ani výjimkou, že se zde povalují injekční stříkačky. O zápachu, který se line od dolního průchodu, protože ho řada lidí používá jako přírodní toaletu, ani nemluvě.

„Za tmy tudy zkrátka nechodím, to bych se opravdu bála. Pohybují se zde různá individua. Pamatuji na mou kamarádku, kterou zde i za bílého dne, když byla malá, a bylo to před rokem 1989, přepadl chlap. Není výjimkou, že když tudy jdete, narazíte dole na močícího muže, to je prostě ostuda,“ říká Karlovaračka, která bydlí nedaleko schodů.

Vedení radnice si je situace vědomo. Žádné opatření ale nechystá. „Instalace kamer není na řešení složitých úzkých prostor s malým osvětlením úplně jednoduchá a každá kamera vyžaduje někoho, kdo ji sleduje. Snažíme se proto kamery umisťovat především tam, kde hrozí například násilné činy, poškozování majetku a podobně,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Bezpečnostní kamera je sice u hlavní pošty umístěna, ale je vyvedena za roh směrem na Thermal, takže za průchod už nevidí.

„Obecně bychom si asi všichni přáli, aby se na veřejně přístupných místech ve městě lidé chovali jako lidé, nepoužívali ulice a průchody jako toalety, ale dokud budou někteří z nás schopni se takhle chovat, zbývá nám jako městu jediné – uklidit to po nich. Myšlenka, že bychom každé schodiště a méně frekventovanou cestu hlídali, a je jedno, jestli fyzicky, nebo za kamerou, je prostě nereálná,“ konstatuje mluvčí Kopál s tím, že konkrétně tyto schody uklízí ruční sběrači.

Prioritou pro radnici je nyní zabezpečení svahu. Až bude hotovo, dojde i na případnou opravu schodiště. „Stezky, schodiště a další podobné pěší komunikace samozřejmě pravidelně opravujeme a obnovujeme, v poslední době to byly například schody v Ondříčkově ulici, a to od policie k nemocnici, nebo chodníky v parku nad Východní ulicí. Jaké stezky nebo schodiště přijdou na řadu příští rok, to bude záležet na rozpočtu a také na významu, frekventovanosti a poškození při posuzování každého takového úseku,“ dodává Kopál.