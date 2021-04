Podle náměstka primátorky Petra Bursíka tak vznikl ucelený soubor městských ploch určených pro graffiti. Jak doplnil mluvčí radnice Jan Kopál, některé podchody už sprejeři se svolením města vyzdobili. „Jde o podchod u Chebského mostu poblíž Becherovky nebo podchod pod kruhovým objezdem U Solivárny,“ upřesnil mluvčí. Celkem 20 vybraných ploch nabídne město už brzy umělcům, aby na nich mohli ukázat, co dovedou. „Smyslem této akce je především to, aby plochy zdobila povolená graffiti. Proto budeme vyhlašovat soutěž, jejíž vítěz potom ztvární graffiti na těchto místech,“ vysvětlil náměstek Bursík.

Vítěz soutěže bude mít na starosti konkrétně prostor na pilířích průtahu. „Umělecké dílo by mělo přispět ke zkvalitnění daného veřejného prostoru, který dnes působí dost stísněně a trochu zanedbaně i kvůli tomu, že se na něm objevují nasprejované spíše vandalské podpisy. Jde o 27 nosných sloupů silničního průtahu D6, pod nímž se nachází trasa cyklostezky. Dohromady se jedná o plochu zhruba 910 metrů čtverečních. Nepředpokládá se ale, že malba bude zabírat celou plochu,“ konstatoval Kopál.

Jak Bursík dodal, jde o lokalitu od starého zimního stadionu k estakádě průtahu. „Je to vlastně taková první vlaštovka, protože na tuto akci bychom chtěli navázat a uspořádat streetartový festival. Kdyby se to povedlo, mohly by být graffiti v rámci tohoto festivalu dozdobeny i ostatní vytipované plochy,“ konstatoval.

Příští týden se kvůli soutěži koná jednání. Na něm se mají dohodnout její podmínky. Vítěz vedle šance realizovat se svými graffiti dostane od města i peníze.

„O tom, kdo to bude, rozhodne na základě zaslaných návrhů komise. Ta bude složená ze zástupců magistrátu města, KAM i zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic,“ doplnil Bursík s tím, že ideální by bylo, aby byla graffiti hotová už na Karlovarské kulturní léto.