„Co si budeme povídat, důchody jsou obecně nízké, takže částku vítám s otevřenou náručí,“ uvedl sedmdesátiletý Jiří Dvořák z Chebu. „Na druhé straně je ale potřeba říct, že je tu daleko více lidí bez pravidelného příjmu, nebo matek samoživitelek, kteří by podobný příspěvek uvítali také. Myslím, že by se nad tím měla vláda příště víc zamyslet a dát peníze i těm skupinám obyvatel, kteří opravdu zápasí s bídou,“ sdělil senior.

Na co přesně peníze využije, zatím neví. Pravděpodobně, si je ale uschová na horší časy. „Mít v záloze pár korun se vždycky hodí. Neříkám, že bych je neměl za co roztočit, ale s tím, jak nás pandemie zasáhla, si je zatím nechám schované na účtu,“ okomentoval důchodce.

„Já už příspěvek mám na účtu,“ radovala se další z oslovených seniorek, devětašedesátiletá Marie Holubová Z Chebu. „Dneska ráno mi přišla sms zpráva, že mám příspěvek na účtu. Tak to tedy byla rychlost,“ neskrývala radost. Co si ale za peníze pořídí, zatím neřešila. „Moje děti si během pandemie prožily hodně stresů, tak je pravděpodobně podělím, ať si koupí něco hezkého,“ uvedla. Stejně naloží s penězi Marie Kajabová z Kraslic. „Peníze rozdělím mezi vnoučata a pravnoučata. Těm malým něco koupím, těm starším udělají radost peníze,“ říká. „Je to výborný příspěvek. Ale na druhou stranu jde v této době o rozhazování veřejných financí, které zavání populismem, říká čtyřiasedmdesátiletý Ladislav Bolek z Karlových Varů. Mimořádné přilepšení dostanou také invalidní důchodci i osoby s pozůstalostní penzí.

Na co použijete pět tisíc korun, které vám poskytla mimořádně česká vláda?

Mária Cibová, 64 let, Cheb: Příspěvek využiji pravděpodobně na nákup zimního oblečení. Každá koruna navíc potěší. Potěšilo by mě, i kdybychom dostali trvalé navýšení. Důchody jsou tu obecně nízké. Dokud jsou ještě dva lidé v domácnosti, tak to jde. Ale pokud zůstane člověk sám, stačí mu peníze jen na nájem a na léky.



Dana Knopová, 70 let, Luby: Všichni jsme určitě rádi, že jsme příspěvek dostali. Na co peníze použiji zatím nevím. Pravděpodobně je využiji na nákup ještě některých vánočních dárků. Myslím ale, že by příspěvek měli dostat hlavně ti, kteří mají nízké důchody. Domnívám se, že to vláda měla více rozdělit, podle výše důchodů.



Marie Kajabová, 69 let, Kraslice: Čeká mě oslava sedmdesátky, ale na to už mám peníze ušetřené. Takzvaný rouškový příspěvek rozdělím mezi vnoučata. Těm mladším vyberu nějaký dárek nebo přispěji jejich rodičům na koupi potřebných věcí. Těm starším, plnoletým, dám hotovost ať si sami koupí co potřebují.



Ladislav Fedor, 70 let, Mokřiny: Jsme sám, takže každá koruna je dobrá. Důchody jsou mizerné. Za peníze navíc si koupím co potřebuji a zbytek rozdělím mezi vnoučata a pravnoučata. Blíží se Vánoce tak jim udělám radost.