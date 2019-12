Na vánočním posezení se babičky a dědečkové zapojili do krátkého pásma písní a básní nejen s vánoční tematikou a také do vyrábění vánočních ozdob.

Děti se spolu se seniory pustili do společné práce, jíž byla výroba vánočních ozdob z papíru. „Společné tvoření jim šlo pěkně od ruky a za chvilku bylo na stole mnoho krásných papírových perníčků. Nakonec jsme si vzájemně popřáli krásné svátky a do roku 2020 jen to nejlepší,“ říká jedna z kantorek Julie Havlíčková.

Nechyběly ani dárečky. Děti pro babičky a dědečky vyrobily keramické svícny a senioři dětem přichystali krásné vánoční balíčky.

„Věříme, že i v příštím roce budou naše mezigenerační setkání pokračovat v tak příjemné atmosféře jako dosud a budeme mít ještě mnoho společných zážitků,“ konstatovala další z kantorek Petra Beníšková.