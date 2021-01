Přihlášení do internetového systému je tak složité, že by ho starší občané nemuseli sami zvládnout.

Že lidé musejí za dovolání se na asistenční linku platit, doslova zvedlo ze židle opoziční krajské zastupitele. „Karlovarský kraj má největší počet seniorů na počet obyvatel a vůbec nechápu, jak si vedení kraje mohlo dovolit linku nechat seniorům platit, když ve všech krajích je bezplatná. Kraj má našetřené peníze a opravdu si to může dovolit,“ kritizuje rozhodnutí hejtmanství opoziční krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Hejtman Petr Kulhánek (STAN) ale tvrdí, že šlo o nejrychlejší řešení, protože kraj chtěl lidem touto podpůrnou linkou k té oficiální státní vyjít vstříc.

Dalším problémem, který se v kraji včera vyskytl, je skutečnost, že lidé se zaregistrovali na očkování, ale nedostali na něj termín.

„Jsem zaregistrovaný, povedlo se to hned 10 minut po osmé hodině, takže určitě mezi prvními, ale karlovarská nemocnice nemá vypsané žádné termíny. Volal jsem všude možně, i do nemocnice a na krajský úřad, ale nikde nevědí…,“ ptá se jeden ze seniorů. Očkovací centra v Karlovarském kraji jsou schopna přijmout podstatně větší počet zájemců o očkování. Kraj však potřebuje vyšší dodávky vakcín, než jaké doposud od státu dostal. Problém se projevil i při dnešní rezervaci seniorů starších 80 let, kteří se sice do centrálního rezervačního systému registrují, ale termíny na očkování pro ně zatím nejsou. Hejtman se proto obrátil na ministra zdravotnictví Jana Blatného s žádostí o pomoc při řešení situace.

„Čelíme celé řadě dotazů lidí, proč doposud nejsou pozváni na očkování. V našem kraji evidujeme mimo centrální rezervační systém asi 3500 zájemců o očkování z řad prioritních skupin. Jsou to, v souladu se státní strategií, zdravotníci, klienti a zaměstnanci pobytových sociálních služeb a jejich zaměstnanci. Vzhledem k dodávkám vakcín, což znamená pro náš kraj jeden box na týden, je ale bohužel masivnější očkování registrovaných seniorů 80 plus nyní nereálné. Přitom naše kapacity jednoznačně dovolují rychlejší tempo. Z toho důvodu jsem kontaktoval ministra zdravotnictví, abychom získali vyšší dodávky, a to minimálně v dvojnásobném počtu, tedy alespoň 3000 dávek týdně, i více,“ vysvětlil hejtman.

Seniorům se zaregistrováním pomáhá mimo kraj karlovarský magistrát nebo chebská knihovna. „Ne všichni starší lidé ovládají práci s počítačem a pro mnohé je vyplnění rezervačního formuláře obtížné. Někteří z nich nemají ve svém okolí nikoho blízkého, kdo by jim s registrací pomohl. Proto chceme našim seniorům tuto práci ulehčit. Budou jim nápomocni pracovníci Městské knihovny v Chebu, jejíž provoz je nyní omezen,“ sdělil starosta Antonín Jalovec.