Oficiálně se to jmenuje nehezky Fond spravedlivé transformace. Karlovarský kraj se mohl těšit na 6,3 miliardy korun (21 tisíc na obyvatele), které poslouží k nakopnutí regionu, zbavení se závislosti na těžbě a zpracování uhlí.

To je obrovská příležitost, jak změnit objektivní fakta: nejnižší průměrnou vzdělanost obyvatelstva, nejnižší příjmy v republice, odliv mozků, obrovskou míru lidí v exekuci. Dlouhodobá investice, která nepřinese plody hned, ale za pár let nás dostane na výsluní. Nebo aspoň na průměr regionů v Česku. S projekty, na které peníze využít nejlépe, mohli přicházet malí a střední podnikatelé, kraje, obce, univerzity atp. Výjimečně také velké podniky - při splnění určitých podmínek. Primární účel fondu ale zopakujme: podpora malých a středních podniků!

Cílem je inovativnost. Tedy podpora projektů, které budou schopné skokově posunout celý region. Jak píše Transparency International, celý projekt by měl být maximálně transparentní, veřejnost o něm měla být informována maximálně a také by se na něm ideálně měla podílet - participovat. Skvělá a ojedinělá příležitost pro oslovení těch, kteří kraj opustili a slaví úspěch v různých oborech jinde. A že takových mozků z našeho kraje není málo!

Jak to dopadlo? V rámci možností možná dobře. Je třeba uznat, že vedení kraje mělo na vše málo času. Podařilo se zabránit tomu, aby většinu peněz spolkly projekty velkých podniků, kterým jsou peníze určeny jen okrajově. V ostatních kritériích je to už o dost smutnější: 11 úspěšných projektů tvoří hlavně projekty samotného kraje a jednotlivých měst. Plus nějaké velké podniky a univerzita. O fondu spravedlivé transformace ví dle průzkumy agentury Kantar 3 procenta obyvatel. Do participativního procesu byli zataženi v podstatě jen ti aktéři, kteří s krajem komunikují dlouhodobě. Komunikace kraje na stránkách Regionální stálé konference kraje je šifrovaná a mohla by sloužit jako definice newspeaku. George Orwell by byl jistě rád. Nejsrozumitelnější informace jsou dohledatelné na webu Transparency International, která ale s realizací nemá nic společného a plní jen svou úlohu "hlídacího psa".

Proces hodnocení je nesmírně složitý. Když se jím ale člověk nakonec prokouše, zjistí, že ve výsledku rozhodoval o každém projektu subjektivní názor dvou hodnotitelů, byť by měl odrážet jasně daná kritéria. Jména hodnotitelů neznáme a zřejmě znát nebudeme. Úroveň komunikace ilustruje web transformacka.cz, který existuje už několik měsíců, ale od svého vzniku "prochází úpravou", abychom citovali přesně.

Je třeba uznat, že kraj byl pod obrovským časovým tlakem a jeho nové vedení to nemělo jednoduché. Utěšovat se však tím, že pod taktovkou předchozího vedení by vše dopadlo ještě hůře, ale není na místě. Tím bychom popřeli samotný smysl celého fondu. O to víc je třeba zmíněné nedostatky napravit v dalších fázích: při zhmotňování projektů již schválených a při dalších podobných příležitostech, které spravedlivá transformace a Evropská unie našemu kraji ještě nabídnou.

Dominik Jandl, odborník na participativní procesy