Všechny řidiče vozidel, která míří od D5 na Cheb či obráceně a jedou přes Chodovou Planou, čeká výrazné omezení. V pondělí totiž začne úplná uzavírka provozu na silnici I/21 v Chodové Plané, která potrvá do soboty 9. července. Následovat bude částečná uzavírka provozu od 9. července do až do 11. září.