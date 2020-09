Skatepark v Ostrově, kde v pátek uhořela v části molitanového doskočiště s foam pitem dvanáctiletá dívka, je uzavřen. Důvodem je nejen vyšetřování, ale především pieta.

„Příčiny požáru, ke kterému došlo v areálu skateparku, se stále vyšetřují. Žádné podrobnosti nebudeme k případu uvádět,“ řekl v pondělí mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

„Skatepark jsme uzavřeli. Musíme počkat na souhlas od policie, abychom mohli začít odstraňovat požárem poškozenou část. Ta je v současnosti nepoužitelná. Otevření skateparku zatím neplánujeme. Nejde jen o bezpečnost a probíhající vyšetřování, ale i projevení lidskosti,“ uvedl Jan Bureš, starosta Ostrova.

Areál patří městu, provozuje ho přímo městský úřad. Odemykají ho a zamykají strážníci. Areál nemá žádného správce, pouze zaměstnává člověka, který se stará o údržbu. Starosta Bureš potvrdil včera své rozhodnutí z víkendu.

„Část s molitanovým doskočištěm, kde došlo v pátek k velké tragédii, určitě zrušíme. Chceme pro bezpečnost areálu udělat ještě více, a tak chceme zrušit všechny části, které by mohly být rizikové. Počítáme proto s jeho přestavbou. Bude jen z betonu, nebude tu žádné dřevo ani zbytečné šroubky,“ konstatoval ostrovský starosta.

Jak totiž vysvětlují lidé, kteří mají zkušenosti s molitanovými kostkami, dostat se z nich dá pořádně zabrat i dospělému a trénovanému člověku. Při pohybu v molitanových kostkách chybí pevná půda pod nohama, lidé nemají šanci řádně se o co opřít a neustále se propadají.

Přeměna areálu je podle Bureše otázkou budoucnosti, tedy nadcházejících několika let. „Vyklizení ohořelých prvků a opravu poškozené části skateparku chceme ovšem stihnout do začátku října, kdy se tu v rámci Festivalu Oty Hofmana má uskutečnit jedna z doprovodných akcí,“ dodal Bureš. 52. ročník dětského festivalu se koná od 10. do 16. října.